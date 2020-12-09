Сурабалдиева поручила расследовать причины отравления 23-х детей

Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева поручила соответствующим государственным органам провести расследование причин отравления 23 детей в школе села Байтик Чуйской области.

"Случаи массового пищевого отравления детей в школе недопустимы. Этот факт должен быть тщательно расследован. В период пандемии и непростой эпидемиологической ситуации особенное внимание нужно уделять вопросам охраны здоровья, укреплению иммунитета, в том числе питанию детей", - передает слова Сурабалдиевой пресс-служба правительства.