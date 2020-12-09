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Сурабалдиева поручила расследовать причины отравления 23-х детей

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- Оксана Гут
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Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева поручила соответствующим государственным органам провести расследование причин отравления 23 детей в школе села Байтик Чуйской области.

"Случаи массового пищевого отравления детей в школе недопустимы. Этот факт должен быть тщательно расследован. В период пандемии и непростой эпидемиологической ситуации особенное внимание нужно уделять вопросам охраны здоровья, укреплению иммунитета, в том числе питанию детей", - передает слова Сурабалдиевой пресс-служба правительства.


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URL: https://www.vb.kg/394971
Теги:
дети, отравление, правительство, школа, Кыргызстан, Эльвира Сурабалдиева, Минздрав
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