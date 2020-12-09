ЕЭК меняют свои социальные сети

Евразийская экономическая комиссия кардинально меняет подход к собственному присутствию в социальных сетях. В еще недавно образцово консервативном сообществе сейчас стремительно меняется… практически все.

Сообщества больше не являются корпоративным журналом комиссии с неоригинальными пресс-релизами. Теперь, помимо официальных заметок (которые, к слову, тоже теперь пишутся в популярном и совсем не скучном стиле) там публикуются и общие публикации, способные заинтересовать широкую общественность и привлечь ее внимание к конкретным вопросам.

Особенно удивляет в подобном сообществе наличие развлечений для аудитории, интересных общих постов, загадок, юмора и т.д.

Администраторы сообществ очень ответственно подошли и к вопросу брендинга – каждая рубрика теперь имеет собственное запоминающееся оформление, как и плашки в сообществах.

Вот бы все официальные политические и экономические сообщества пересмотрели в схожем ключе свою стратегию присутствия. А нам пока остается только подписаться на одно из самых оригинальных и передовых сообществ в столь консервативном секторе. Facebook, Instagram , Вконтакте.