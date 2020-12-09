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С 1 января 2021 года в Бишкеке закрывается юго-западное кладбище

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- Оксана Гут
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С 1 января 2021 года закрывается юго-западное кладбище. Соответствующее распоряжение подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев.

"Закрытие связано с отсутствием свободных земельных участков, предоставляемых для погребения и захоронения, многочисленных обращений жителей жилмассивов "Ала-Арча", "Жер-Ынтымагы" с просьбой закрыть кладбище и заключений госэкотехинспекции, ЦГСЭН г. Бишкек и МП "Бишкекглавархитектура", - отмечают в мэрии.

Погребение умерших будет производиться в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/394978
Теги:
кладбище, Бишкек, Кыргызстан
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