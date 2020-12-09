С 1 января 2021 года в Бишкеке закрывается юго-западное кладбище

С 1 января 2021 года закрывается юго-западное кладбище. Соответствующее распоряжение подписал и.о.мэра Балбак Тулобаев.

"Закрытие связано с отсутствием свободных земельных участков, предоставляемых для погребения и захоронения, многочисленных обращений жителей жилмассивов "Ала-Арча", "Жер-Ынтымагы" с просьбой закрыть кладбище и заключений госэкотехинспекции, ЦГСЭН г. Бишкек и МП "Бишкекглавархитектура", - отмечают в мэрии.

Погребение умерших будет производиться в селе Гроздь Аламединского района Чуйской области.