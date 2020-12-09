Лукашенко взял на вооружение идею Жапарова?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил расширить полномочия Всебелорусского народного собрания, сделав его конституционным органом, сообщает Sputnik Беларусь.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - заявил глава государства на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

По словам Лукашенко, неправильно "растворять" полномочия главы государства между парламентом, правительством, министрами и губернаторами, поскольку получится "полный бардак", как в середине 1990-х.

"Нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут", - отметил он.

Повестку народного собрания окончательно сформируют после рождественских праздников, добавил Лукашенко. При этом функции его делегатов расширят: перед ними будут отчитываться чиновники. Президент также предложил избирать делегатов на пятилетний срок.

Отметим, в Кыргызстане Садыр Жапаров и его сторонники предлагают создать в стране Народный курултай, перед которым отчитывались бы ежегодно президент и парламент.

"Народный курултай будет эффективным рычагом в контроле работы власти. Раз в год представители курултая – это около 2 тыс. человек будут собираться и заслушивать годовой отчет у президента и парламента. Тогда и будет народный контроль над властью", - сказал Жапаров.