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Султанбеков рассказал о связи Атамбаева и Садыра Жапарова

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- Екатерина Улитина
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Член СДПК Темирлан Султанбеков поддержал конституционную реформу. Об этом он заявил в своем интервью SUPER TV.

На сегодняшний день конституционную реформу я лично поддерживаю. Хоть парламентская система, хоть президентская, - сказал он.

Султанбеков отметил, что существующий проект конституции не является полностью президентским.

Кроме того, в беседе с журналистом Темирлан Султанбеков рассказал, что Алмазбек Атамбаев и Садыр Жапаров поддерживали связь после того, как Атамбаев оставил президентский пост. Находясь в тюрьме, Садыр Жапаров якобы обсуждал с экс-президентом многие вопросы.

Он не исключил возможности, что Садыр Жапарпов и Алмазбек Атамбаев создадут политический альянс.

Отметим, после интервью Темирлан Султанбеков в социальных сетях опроверг информацию о том, что поддерживает конституционную реформу. Он заявил, что его слова вырвали из общего контекста беседы.

Напомним, 10 октября Темирлана Султанбекова задержали сотрудники ГКНБ по делу об организации массовых беспорядков. После того, как за него заступился Садыр Жапаров его отпустили из СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/394992
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров, Конституция, Кыргызстан
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