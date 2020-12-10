Америка ввела санкции против Райымбека Матраимова

Новость об этом опубликована на сайте министерства финансов США. Обновленный список выглядит так:

"МАТРАИМОВ, Раимбек (он же МАТРАИМОВ, Раимбек Исмаилович; он же МАТРАИМОВ, Райымбек; он же МАТРАИМОВ, Райымбек; он же ИСМАЙЛОВ, Райым), Ош, Кыргызстан; Дата рождения 3 мая 1971 г .; ПОБ Агартуу, Кыргызстан; национальность Кыргызстан; Мужской пол; Национальный идентификационный номер 1340572, выданный 7 августа 2010 г., истекает 7 августа 2029 г .; альт. Срок действия национального удостоверения личности № 1877213 (Кыргызстан) истекает 15 октября 2030 года; альт. Национальный идентификационный номер 1825229 (Кыргызстан) истекает 14 сентября 2030 года (физическое лицо)".

КОРРУПЦИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: РАИМБЕК МАТРАИМОВ

"Раимбек Матраимов (Матраимов), бывший заместитель Таможенной службы Кыргызстана, участвовал в таможенной схеме, по которой из Кыргызской Республики было отмыто не менее 700 миллионов долларов США. Схема включала компанию и уклонение от уплаты таможенных сборов. Компания подкупала таможенников, а взамен эти таможенники очищали более дорогие товары как товары с низкой стоимостью, что позволяло получать максимальную прибыль. Кроме того, товары компании будут быстрее проходить через таможенные терминалы. Товары других компаний, не связанных с этой компанией и не дающих взяток, часто подвергались тщательному досмотру, выгружались из грузовиков и лежали на таможенных складах неделями, если не месяцами. Матраимов использовал свое положение для того, чтобы товары компании могли беспрепятственно проходить через границы Кыргызской Республики. Матраимов отвечал за сбор и распространение взяток, поступающих от этой компании. Кроме того, Матраимов помогал этой компании в контрабанде наличных денег в Кыргызскую Республику через курьеров. Когда к этим курьерам, несущим большую сумму наличных, подходили кыргызские правоохранительные органы в аэропорту, курьеры использовали имя Матраимова, пытаясь продолжить свое путешествие. Матраимов, используя свою бывшую должность заместителя киргизской таможенной службы, заработал сотни миллионов долларов в результате своего участия в таможенной схеме".

Далее на сайте Минфина США дается подробная информация:

"Раимбек Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое является действующим или бывшим государственным должностным лицом, ответственным или замешанным в коррупции, включая незаконное присвоение государственных активов, экспроприацию частных активов для личной выгоды, коррупцию, связанную с государственными контрактами или добычу природных ресурсов, или взяточничество.

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

В результате сегодняшних действий вся собственность и интересы в имуществе вышеперечисленных лиц, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении или под контролем лиц США, заблокированы и должны быть сообщены в OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США). Кроме того, любые объекты, которые прямо или косвенно принадлежат 50 или более процентам одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. За исключением случаев, когда это разрешено общей или специальной лицензией, выданной OFAC, или не освобождается иным образом, правила OFAC, как правило, запрещают все операции, совершаемые физическими лицами США или в пределах (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с какой-либо собственностью или интересами в собственности указанных или иным образом заблокированных лиц. Запреты включают в себя внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, в пользу или в интересах любого заблокированного лица, а также получение любого взноса или предоставление средств, товаров".

Как работают "акты Магнитского"

Основной механизм закона заключается в запрете на выдачу виз и на въезд в страны, принявшие этот нормативный акт. Запрет может быть ограничен сроком на пять лет или более. Вторая штрафная мера - возможность заморозить любые активы попавших под санкции лиц.