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В Кыргызстане 379 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

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- ВБ
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На утро 10 декабря в Кыргызстане выявили 379 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, новые случаи зарегистрированы:

Бишкек - 120,

Ош - 8,

Чуйская область – 98,

Ошская область - 11,

Таласская область - 10,

Нарынская область - 7,

Иссык-Кульская область – 81,

Джалал-Абадская область – 29,

Баткенская область - 15.

Всего с начала пандемии в республике выявили 76 тысяч 391 случай заражения COVID.

За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 3 человека.

По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:

в Бишкеке – 1,

в Ошской области – 1,

в Таласской области – 1

Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 306 человек.


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URL: https://www.vb.kg/394998
Теги:
Кыргызстан, коронавирус
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