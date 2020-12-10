В Кыргызстане 379 новых случаев COVID-19, скончались за сутки 3 человека

На утро 10 декабря в Кыргызстане выявили 379 новых случаев коронавируса и ковидной пневмонии. Об этом сообщает республиканский штаб.
По его данным, новые случаи зарегистрированы:
Бишкек - 120,
Ош - 8,
Чуйская область – 98,
Ошская область - 11,
Таласская область - 10,
Нарынская область - 7,
Иссык-Кульская область – 81,
Джалал-Абадская область – 29,
Баткенская область - 15.
Всего с начала пандемии в республике выявили 76 тысяч 391 случай заражения COVID.
За прошедшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 3 человека.
По данным республиканского штаба, случаи летальных исходов зафиксированы:
в Бишкеке – 1,
в Ошской области – 1,
в Таласской области – 1
Всего с начала пандемии в стране от COVID скончались 1 тысяча 306 человек.