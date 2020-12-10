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"Подписи депутатов за принятие закона о референдуме уже почти собраны"

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- Оксана Гут
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Вопрос с принятием скандального закона о референдуме уже решен. Необходимое количество подписей для его прохождения во втором и третьем чтении почти собрано. Об этом сегодня, 10 декабря, журналистам сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

"Уже почти собрали подписи на 2 и 3 чтение. Никого ничего не пугает. В Конституции написано, что депутаты не несут ответственность за свои голоса. Это больше вопрос совести. Просто народ должен понять, что таких людей избирать надо будет аккуратно в следующий раз. Но даже на выборах, надо признать, тоже все решают деньги", - отметил парламентарий.

Отвечая на вопрос журналиста о том, связана ли поддержка закона о референдуме депутатами с оказанным на них давлением, Бекешев сказал: "Да нет, это скорее договоренности".

Напомним, накануне большинством голосов депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении закон о референдуме. Сегодня вопрос о голосовании во втором чтении стоит в повестке дня.


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URL: https://www.vb.kg/395003
Теги:
Дастан Бекешев, закон, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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