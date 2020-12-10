Россия вновь поможет Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Посольством КР в РФ проработана отправка в Кыргызстан гуманитарной помощи от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Это сделано, как сообщили в дипмиссии, в связи со сложившейся в республике сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

В Кыргызстан прибудут реагенты на 50 тысяч исследований коронавирусной инфекции.Их получателем, по информации посольства, станет Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения КР.

Содействие Кыргызстану за период борьбы в нем с опасным заболеванием Россия оказывает не впервые. Именно в эту республику, по информации Межпарламентской Ассамблее СНГ, поступал самый большой среди стран ближнего зарубежья гуманитарный груз в виде тест-систем, реагентов для лабораторной диагностики COVID-19, а также термометров для оснащения пунктов пропуска. На втором месте в таком перечне Узбекистан, на третьем – Армения, на пятом - Таджикистан.

Гумпомощь Кыргызстану предоставлялась по линии не только российских ведомств, но и регионов. В их числе - Чеченская Республика, Республика Хакасия, Республика Башкортостан. В Кыргызстане также работали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, бригады врачей, откомандированные из Республики Башкортостан, делегированные Министерством обороны РФ.

Свой вклад внесли и кыргызстанцы, работающие в медучреждениях России, а также общественные организации кыргызской диаспоры. Силами их в КР тоже направлялись необходимые медикаменты и оборудование, эти грузы прибывали чартерными рейсами в сопровождении самих врачей, стремившихся помочь соотечественникам на родине.

А на днях российская сторона, как сообщают СМИ, передала Кыргызстану мобильную лабораторию. Это произошло в рамках проходящей в Санкт-Петербурге международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Сейчас также ведутся переговоры о поставках в Кыргызстан вакцины против коронавируса, разработанной в России, где уже приступили к вакцинации ее населения.