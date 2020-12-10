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Главы МИДов стран СНГ встретятся в видеоформате

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- Евгений Денисенко
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Сегодня,10 декабря, состоится заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Оно пройдет в режиме видеоконференции, сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

Участники встречи обсудят широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ. Акцент будет сделан на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Также планируется рассмотреть проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, принять План многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год.

Кроме того, министры обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН особое внимание будет уделено центральной роли всемирной Организации в современном мире.

Среди вопросов повестки дня СМИД СНГ - рассмотрение проектов решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.

Ряд одобренных по итогам СМИД документов будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ, запланированного на 18 декабря.


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URL: https://www.vb.kg/395008
Теги:
МИД, СНГ
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