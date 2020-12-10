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Кыргызстанцы участвуют в предновогодних ярмарках в Екатеринбурге

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге приняли участие в открытии здесь рождественской ярмарки. Она начала действовать в городском Историческом сквере столицы.

Среди тех, кого собрало это событие, были представители властей и общественности, различных диаспоральных организаций. Кыргызстанцы также не впервые становятся участниками традиционного ежегодного мероприятия, демонстрируют на нем особенности национальной культуры.

На сей раз сотрудники генконсульства КР предложили вниманию посетителей национальные блюда, напитки, другие угощения. И поделились с теми, кто интересовался, секретами их приготовления.

Генеральный консул Руслан Бийбосунов поздравил всех с наступающим Рождеством и Новым годом. В преддверии зимних праздников такие ярмарки открываются в различных частях столицы Урала. Их традиционно посещают и уроженцы Кыргызстана, временно находящиеся или постоянно проживающие в этом российском регионе.


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URL: https://www.vb.kg/395014
Теги:
Россия, Кыргызстан
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