В чем суть школьного кино? Рецензия на сериал "Мектеп Шайлоосу"

Уже завтра, 11 декабря, выйдет заключительная серия проекта "Мектеп Шайлоосу", которая рассказывает о школьных выборах и об участии в них ВИЧ-положительной Аяны, борющейся за справедливость.

На мое личное удивление проект получил хорошую просматриваемость. Сериал, снятый в стилистике школьного кино поднимает очень важные темы, как женское лидерство, социальная несправедливость и даже подкуп избирателей.

Проект хорош тем, что темы интересно интерпретированы в школьную стилистику: только отстранившись можно максимально увидеть пробелы и проблемы социума.

Что такое школьное кино? И с чем его есть?

Школа в кинематографе, как и в обычной жизни, это место временного и вынужденного пребывания, неизбежное чистилище перед вступлением в настоящую, реальную жизнь. Школа создана для инициации, перехода во взрослую жизнь, поэтому главные герои формы школьного кино находятся в неопределенном состоянии, между детством и взрослой жизнью.

Школьное кино - это всегда история о взрослении, о воспитании чувств, которое не столько рассказывает о событии, сколько о процессе. И всегда в этом школьном процессе режиссеры выделяют в потоке времени ключевой эпизод - такова общепринятая драматургия.

Авторы же проекта "Мектеп Шайлоосу" рассказывают о серьезной взрослой жизни. Класс, и в целом школа, преподносится зрителям как модель общества: авторы подчеркивают неопределенность настоящего и его деидеологизированность социума.

Главные герои – не дети

Главные герои сериала очень контрастны: кажется, только у Аяны есть все предлагаемые обстоятельства, которые двигают персонаж на последующие действия. Остальные же герои на вид как функции. Конечно у каждого из них есть цели, но "почему они выбрали именно эту цель?" - на такой вопрос сложно ответить. Герои шаблонны: ребенок богатых родителей, школьный активист, ботаник, жестокие ученики. Такие персонажи существовали на экранах в начале 2000-х годов. Вспомните тех же самых "Ранеток"(2005) и "Кадетов"(2006).

После просмотра остается ощущение, что авторы проекта перенесли свои же школьные годы в сериал (кажется им больше тридцати, однозначно). А разве школа сейчас выглядит именно так? Главные герои будто живут в другой реальности, по своим законам, не чуждые зрителям.

Школа в данном сериале как один из социальных институтов несет в себе социальную функцию как место получения опыта, но не как опыт познания мира в широком смысле, а скорее как опыт социализации. Но, стоит также отметить, что в сериале Школа – это еще и сцена, на которой разыгрываются все сценарии общественно-политической драмы. И видимо, этот сериал больше для взрослых, чем для детей.

Амплификация мелодрамы в современном сериале

Как и многие современные сериалы, проект "Мектеп Шайлоосу" содержит в себе яркие элементы мелодрамы: многими героями движут не их внутренние конфликты, а внешние. Много разных столкновений, от этого и высокая контрастность героев. Режиссер вводит в смешанный жанр новые формы: одна единственная героиня с внутренними переживаниями (она теряется между долгом и чувствами: либо всячески быть тихой, чтобы никто не знал о ее болезни, либо стать публичным человеком) на фоне плоских контрастных персонажей, которыми движут конфликты "здесь и сейчас".

Авторы фильма преподносят сюжет неоднозначной возрастной инициации: ВИЧ-положительная девочка сталкивается с системой и возможно преломится. Или подчинится? Узнаем завтра.

Автор: кинокритик Айзада Амангельды