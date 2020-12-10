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"Это не стоит медали". Умутбека посмертно наградили за защиту прав человека

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- Оксана Гут
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19-летний Умутбек Алтынбек уулу, погибший в ходе митинга в ночь с 5 на 6 октября, награжден посмертно медалью за защиту прав человека. Церемония награждения прошла в Бишкеке сегодня, 10 декабря, в Международный день прав человека. Награду из рук Омбудсмена КР Токона Мамытова получил дядя Умутбека - Джуматаев Таалайбек.

"На самом деле, в нашей ситуации, я не хотел бы получать такие медали. Это большая утрата потерять близкого человека. Это не стоит никакой медали. Лучше бы Умутбек был жив", - после награждения в разговоре с VB.KG признался Таалайбек Джуматаев. - "Последнее время он (Умутбек - ред.) спрашивал меня, почему у нас в стране нет равенства, нет справедливости. Я тогда удивился такими вопросами от молодого парня. Он говорил, почему наши граждане должны уезжать в разные страны, чтобы прокормить себя и свою семью. Спрашивал, как было раньше. Все, что я мог ему ответить, что сейчас такая жизнь".

Дядя погибшего молодого парня рассказал, как и для чего его племянник решился выйти на митинг 5 октября.

"Примерно в 10 часов вечера 5 октября его еще не было на площади. Умутбек был со своими друзьями, и следили за тем, что происходит в Бишкеке на своих смартфонах по видео в соцсетях. Тогда Умутбек сказал - "ребята вышли на митинг из-за несправедивости, и мы должны выйти, мы же патриоты своей страны, мы же за справедливость". Они тоже были не согласны с итогами выборов. А потом так случилось, это большая утрата", - повторил Джуматаев.

С его слов, Умутбек был вторым из четверых детей в семье. У него осталась старшая и младшая сестра, а еще самый маленький 10-месячный братишка.

"У него были большие планы. Он хотел учиться и работать, чтобы поставить семью на ноги хотел стать опорой своей семье. Он был активным, творческим парнем. В школе у него было много наград - грамоты, похвальные письма... Если бы не заботы с младшим ребенком, то его маме пришлось бы совсем трудно", - заключил мужчина.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября в Бишкеке прошел митинг за отмену итогов выборов в Жогорку Кенеш. Результатом его стало объявление о досрочных выборов президента Кыргызстана. Среди пострадавших в результате столкновений оказались около 200 граждан. В последующие дни за медицинской помощью обращались еще сотни раненных. 19-летний Умутбек Алтынбек уулу стал единственной жертвой тех событий.


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URL: https://www.vb.kg/395017
Теги:
митинг, награда, омбудсмен, погибшие, права человека, праздник, Кыргызстан, Токон Мамытов
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