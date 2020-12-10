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Экс-зампредседателя ГКНБ КР Болот Суюмбаев объявлен в розыск

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- Оксана Гут
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Экс-заместитель председателя ГКНБ Болот Суюмбаев объявлен в розыск. ГКНБ КР продолжается досудебное производство по факту контрабанды ювелирных изделий в особо крупном размере со стороны отдельных поставщиков в сговоре с сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики.

"В рамках вышеуказанного досудебного производства были получены неопровержимые доказательства о причастности к данному преступлению экс-замглавы ГКНБ Болота Суюмбаева, который неоднократно вызывался для производства допроса и других следственных действий", - отмечают в ведомстве.

В связи с неявкой Болота Суюмбаева, следственными органами ГКНБ КР в отношении него заочно вынесено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренных ст. 320 ч.3 (злоупотребление должностным положением) и 223 ч.2 (экономическая контрабанда) УК КР и он был объявлен в розыск.

В настоящее время следственной группой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности виновных лиц.


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URL: https://www.vb.kg/395024
Теги:
ГКНБ, контрабанда, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, Болот Суюнбаев
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