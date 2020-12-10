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Названы самые популярные смартфоны в мире (инфографика)

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- Мария Стрельцова
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Исследовательская компания Counterpoint представила наглядную инфографику - результаты продаж смартфонов в третьем квартале текущего года.

По данным компании, мировой рынок смартфонов в прошедшем квартале снизился на 4% относительно результатов прошлого года, но вырос по сравнению со вторым кварталом на 32%, что эксперты оценивают как восстановление.

Samsung возглавил не только мировой рейтинг производителей смартфонов, но и показал лучшие результаты в Европе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. В азиатском регионе первое место получила компания Huawei. В Северной Америке традиционно первое место за Apple.

Компания Xiaomi выросла на 75% по сравнению со вторым кварталом, обеспечив себе 13% от общего объёма поставок, и это был первый квартал, когда Xiaomi удалось обогнать Apple. Отдельно отмечается, что мировые поставки кнопочных телефонов снизились на 17% и составили 74 млн. по результатам третьего квартала.

Counterpoint Research - это молодая и быстрорастущая исследовательская компания, занимающаяся анализом индустрии высоких технологий.


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URL: https://www.vb.kg/395027
Теги:
Мобильник
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