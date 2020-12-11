Не опоздала ли помощь? Цены на мясо в КР продолжают расти

Цены на мясо и другие основные продукты питания продолжают расти. Правительство и Министерство сельского хозяйства начали принимать меры по их снижению. Но не опоздала ли помощь?

Говядина в феврале стоила 350 сомов, а сейчас - 550, а кое–где даже 600. За вырезку торгаши просят еще больше. Стоимость баранины также приводит людей в штопор. В начале года она стоила 300 сомов, а нынче - 380–450 за килограмм. Чуть меньше, но все равно ощутимо, подскочила цена на конину, в среднем на 50 сомов. Прежние власти страны знали об этом сумасшедшем взлете цен на мясную продукцию, но ровным счетом ничего не делали для нормализации ситуации. Более того, они поощряли экспорт животных и мяса, утверждая, что тем самым заботятся о благосостоянии сельских жителей. Частично они были правы. За границей свою продукцию крестьяне продают по более высоким ценам. Следовательно, и прибыль получают большую. А каково живется нынче сельчанам - объяснять не нужно. И вот тому подтверждение: в стране, как известно, 380 тысяч фермеров, и, согласно данным Минсельхоза годичной давности (новых сведений пока нет), две трети из них не способны прокормить свои семьи.

Экспортные поставки многократно увеличились после того, как потеплели отношения с Узбекистаном, выросла покупательная способность жителей Таджикистана. А главное, еще в начале осени Казахстан запретил экспорт скота и мясных изделий соседям по региону. В этом государстве законы работают четко, их не обсуждают, а выполняют. Вот заготовители из Таджикистана и Узбекистана и кинулись покупать животных и различные мясные вкусности в Кыргызстане.

Еще один пример. Уже несколько лет кыргызские фермеры отправляют огромными партиями в Таджикистан кукурузу. Такая кооперация с соседями нашим полеводам выгодна. Таджикские партнеры за ценой не стоят. Но в итоге крупный и мелкий рогатый скот Кыргызстана кормится одной травкой и соломой, а это сильно сказывается на его привесах и надоях. Более того, некогда успешное собственное кормопроизводство практически уничтожено. В стране не работает ни один зерноперерабатывающий завод.

Не стоит забывать и еще об одной составляющей роста цен. Никто так и не смог или не захотел обуздать деятельность оптовиков–спекулянтов.

Когда говядина на рынках стоила 350 сомов, спекулянты заставляли продавать фермеров мясо по 200 сомов за килограмм. И животноводы знали, что с этими ухарями–коммерсантами шутки плохи. Они могли избить несговорчивого фермера, а то и напустить на него налоговиков, работников санэпидстанций. У этих парней все везде схвачено. Самим же фермерам на столичные рынки не протиснуться. Там давно все занято своими людьми. Их крышует администрация этих самых торгово–рыночных комплексов, они регулярно "отмечаются" у базаркомов.

Правда, в начале 1990–х годов была сделана попытка искоренить мафию перекупщиков. У границ Бишкека стояли патрули из бойцов спецназа и Национальной гвардии. Без справки сельских властей о том, что именно он вырастил убиенную коровку или овечку, фермер не смог бы проскочить на столичные рынки. Были даже случаи, когда на горе–коммерсантов заводились уголовные дела и они отправлялись пасти коров в места не столь отдаленные. Но не долго музыка играла.

Благородная кампания по обузданию спекулянтов быстро сошла на нет. На самом верху вновь дали зеленый свет барыгам. И стоимость мяса медленно, но постоянно повышалась. Народу этот грустный факт объясняли увеличением стоимости бензина, электроэнергии, кормов. Многие верили этим байкам.

Последнее время специалисты только и говорят о необходимости создания официальных закупочных фирм. Частных или государственных - не важно, но зато эти компании регулярно бы платили налоги в казну да и не бесчинствовали при определении цен на мясную и другую продукцию. Так, между прочим, уже давно поступают в Казахстане и России.

Свистопляска с ростом цен на мясо чревата социальным взрывом. И сейчас это становится особенно понятным. Новый министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев заявил, что экспорт живого скота, особенного маточного поголовья, неминуемо приведет к срыву выполнения продовольственной программы, социальному обострению в обществе. А еще шеф аграрного ведомства прямо указал, что на рост цен влияют многочисленные посредники. "Одну тушу коровы, - признался Тилек Токтогазиев, - могут продавать три–четыре посредника. И все это сильно влияет в конечном итоге на ее цену.

Несколько дней назад министерство приняло решение о введении государственного регулирования цен и запрета на экспорт социально значимой продукции. В этот перечень вошли: лошади, козы и овцы, КРС, домашняя птица, ячмень, кукуруза, рис, пшеница, мука, растительное масло, сахар, яйца, йодированная соль, а также несколько видов кормов.

Это решение аграрного ведомства принесло свой эффект, хотя и не однозначный. К примеру, в минувшие выходные на скотских рынках Чуйской области и Бишкека купля–продажа животных была очень слабой. Если раньше к 11 часам в загонах не оставалось ни одной коровы или овечки, то сейчас из–за запрета на экспорт их почти не покупают. А вот над этим фактом властям тоже нужно крепко задуматься. Фермеры часто продают скот по острой необходимости. Кому сейчас им свой "товар" реализовать? Может быть, сначала нужно было выстроить четкую систему реализации мясной продукции с помощью специальных заготовительных фирм и компаний, а потом уже думать о запрете вывоза скота за рубеж? В минувшую среду, то есть 2 декабря, к министру сельского хозяйства пришла группа фермеров и потребовала отменить решение о запрете экспорта живого скота. Тилек Токтогазиев успокоил возмущенных сельхозпроизводителей, заявив, что сделает все возможное для получения животноводами достойных прибылей в самое ближайшее время. Теперь крестьяне будут внимательно следить за действиями главы аграрного ведомства, а если у него мало что получится из задуманного, тогда вновь следует ожидать демаршей животноводов. Время, как говорится, пошло.

На помощь министру поспешили первый вице–премьер Артем Новиков и исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев. Они решили организовывать в Бишкеке ярмарки сельхозпроизводителей, особые приглашения получат, конечно, производители мясной продукции. Вот что сказал по этому поводу зам. главы правительства: "Резкий рост цен на социально значимые товары застал врасплох многих жителей столицы. Сейчас перед властями стоит задача стабилизировать продовольственную инфляцию. Поэтому поручаю открыть ярмарки по продаже сельхозпродукции в каждом районе столицы с привлечением фермеров, производителей готовой продукции и импортеров, готовых реализовывать свои дары природы без посреднических и торговых накруток". На сайте мэрии уже появилось сообщение о том, что 200 сельхозпроизводителей и переработчиков готовы участвовать в работе ярмарок, а руководители крупных торговых сетей Бишкека изъявили желание даже предоставить участникам ярмарок свои свободные площади.

Кстати, ярмарки сельхозпродукции были открыты в Бишкеке еще в октябре, но они, если честно, не оправдали надежд горожан на приобретение дешевых продуктов питания. Так, может быть, теперь эти импровизированные базарчики понравятся горожанам?

А что если отцам города пойти еще дальше и создать муниципальные закупочные предприятия? Ярмарки в конце года завершат свою работу, а эти предприятия будут трудиться на постоянной основе. Разве эта мысль так уж и плоха?