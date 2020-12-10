Дипломаты стран СНГ позаботятся о развитие Содружества

Сегодня, 10 декабря, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ. Участие в нем приняли руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана (министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев), Молдовы, России, Таджикистана и Туркменистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Собеседники рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся дальнейшего развития и углубления сотрудничества по различным направлениям деятельности Содружества, сообщили в Исполкоме СНГ. Особое внимание было уделено обсуждению сложной эпидемиологической ситуации и вопросам взаимодействия в борьбе с пандемией, преодоления негативных экономических и гуманитарных последствий для стран-партнеров.

Также одобрен целый ряд документов, вносимых на рассмотрение Совета глав государств СНГ. В частности, согласованы тексты проектов двух заявлений – по случаю 75-й годовщины создания ООН и о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, двух концепций - дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, и военного сотрудничества, а также проект программы сотрудничества, направленной на укрепление пограничной безопасности на внешних границах.

Кроме того, подписаны документы об учреждении базовых организаций по подготовке научных кадров по физическим и физико-техническим наукам, подготовке и повышению квалификации работников органов прокуратур.

Министры также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. И утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год. Этим документом помимо консультаций на традиционные ежегодные темы предусматривается проведение консультаций, касающихся взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности, а также совместных действий стран СНГ по преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Очередное заседание СМИД СНГ решено провести 2 апреля 2021 года в Российской Федерации.