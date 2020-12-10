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В КР 10 января будет референдум. Депутаты приняли закон в двух чтениях

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтении одобрили законопроект о референдуме.

Большинство депутатов поддержали предложение Акылбека Жапарова провести 10 января референдум по форме правления. "Против" проголосовали 4 депутата – Айсулуу Мамашова, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев. Омурбек Текебаев, Жанар Акаев и другие депутаты, которые критиковали инициативу референдума, на заседании отсутствовали.

Напомним, согласно законопроекту депутата Акылбека Жапарова 10 января кыргызстанцы смогут выбрать форму правления государством – президентскую или парламентскую.

Для вступления в силу данного закона, его должен подписать исполняющий обязанности президента.


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URL: https://www.vb.kg/395033
Теги:
референдум, Кыргызстан
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