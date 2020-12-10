В КР 10 января будет референдум. Депутаты приняли закон в двух чтениях

Депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтении одобрили законопроект о референдуме.

Большинство депутатов поддержали предложение Акылбека Жапарова провести 10 января референдум по форме правления. "Против" проголосовали 4 депутата – Айсулуу Мамашова, Дастан Бекешев, Наталья Никитенко и Каныбек Иманалиев. Омурбек Текебаев, Жанар Акаев и другие депутаты, которые критиковали инициативу референдума, на заседании отсутствовали.

Напомним, согласно законопроекту депутата Акылбека Жапарова 10 января кыргызстанцы смогут выбрать форму правления государством – президентскую или парламентскую.

Для вступления в силу данного закона, его должен подписать исполняющий обязанности президента.