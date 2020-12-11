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В Бишкеке зажглась главная елка страны (Фото)

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- Оксана Гут
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"Раз, два, три. Елочка гори!". На центральной площади "Ала-Тоо" состоялась традиционная церемония зажжения главной елки страны.

Вместе с горожанами главную красавицу страны зажгли и.о.мэра города Бишкек Балбак Түлөбаев, вице-мэры столицы и сотрудники городских служб. В пресс-службе мэрии Бишкек отмечают, что установкой и оформлением новогодней елки занимались муниципальные предприятия "Тазалык", "Бишкексвет".

"В этом году для оптимизации средств мы использовали старые украшения, большая часть была изготовлена в прошлом году, в собственном цехе, после новогодних праздников, мы их бережно сохранили", - отмечают в муниципалитете.

25-метровую елку украшают светодиодные гирлянды длиной 1,5 км, 650 игрушек, более 100 снежинок и узоров в национальном стиле.

Для украшения центральной площади столицы сотрудники МП "Бишкексвет" установили две инсталляции в виде тоннелей со светодиодной подсветкой, два мостика, 11 маленьких белых елок, 12 снежинок, 20 больших шаров и елочку, которая в прошлом году красовалась в парке "Ынтымак".

В центре установлен главный символ 2021 года – инсталляция быка, выполненный из металла с красным светодиодом и цифра 2021.

К слову, и новогодние инсталляции сохранились с прошлых новогодних празднований, мастера МП "Бишкексвет" все починили и привели в порядок.

Мэрия города Бишкек поздравляет всех бишкекчан с наступающим новым годом!


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URL: https://www.vb.kg/395036
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек, Кыргызстан
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