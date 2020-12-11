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Жену Райымбека Матраимова тоже включили в санкционный список США

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- Екатерина Улитина
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США включили супругу экс-заместителя Таможенной службы Райымбека Матраимова Уулган Тургунову в свой санкционный список. Об этом сообщает посольство США в КР.

Кроме того, этой информацией поделился на своей странице в Твиттере государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня я официально размещаю кыргызского политика Райымбека Матраимова и его супругу в санкционный список Магнитского. Мы поддерживаем идею, что Штаты против коррупции и продвигаем подотчетность для предотвращения прав человека во всем мире, - написал американский политик.

Напомним, ранее стало известно, что США внесли в свой санкционный список Райымбека Матраимова. Теперь ему запрещен въезд в США, а американским гражданам и резидентам США запрещено вести с ним экономические отношения.

Отметим, Райымбек Матраимов подозревается в создании и курировании коррупционной схемы на границе. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Хотя приговора суда нет, он согласился выплатить в бюджет 2 млрд сомов в качестве компенсации причиненного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/395037
Теги:
США, санкции, Раимбек Матраимов
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