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ОБСЕ передаст ГТС оборудование для Ситуационного центра

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- Екатерина Улитина
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В Государственной таможенной службе состоялась двусторонняя встреча заместителя председателя Замирбека Карашева с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, Послом господином Пьером фон Арксом.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также ход реализации мероприятий в рамках взаимодействия между ОБСЕ и таможенной службой Кыргызской Республики за 2020 год и планируемые мероприятия на 2021 год.

Также, обсуждались вопросы технического оснащения Ситуационного центра в Центральном аппарате таможенной службы, автоматизации бизнес-процессов, цифровизации рабочего процесса и повышения уровня профессиональной квалификации сотрудников, а также содействия таможенной службе в выполнении обязательств по упрощению процедур торговли в соответствии с программой Всемирной таможенной организации (ВТамО) "Меркатор" и деятельности Регионального учебного центра (РУЦ ВТамО).

По итогам встречи подписан Акт передачи на баланс таможенной службы оборудования для функционирования Ситуационного центра.


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URL: https://www.vb.kg/395038
Теги:
ГТС, ОБСЕ, Кыргызстан, таможня
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