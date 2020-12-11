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Стало известно, у кого вымогал деньги Бакир Таиров

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- ВБ
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Предварительно стало известно, у кого бывший глава ГСБЭП Бакир Таиров якобы вымогал деньги на финансирование партии. Об этом редакции VB.KG рассказал источник в Финполе.

По его словам, речь идет о частных компаниях.

- Там их несколько частных компаний. Из крупных – это сеть гипермаркетов "Фрунзе", ОсОО "ТЕХНОТОП", ОсОО "Электросила" и там уже дальше более мелкие фирмы. Путем угроз и вымогательств с них получили финансовые средства на общую сумму 1 млн 200 тыс долларов. Не исключено, что кто-то из руководителей госоргана собрал эту сумму и передал ее Таирову, - пояснил он.

Напомним, сегодня АС ГКНБ был задержан бывший глава ГСБЭП Бакир Таиров. По данным ведомства, следствием установлено, что в преддверии выборов в Жогорку Кенеш КР в октябре 2020 года экс- председатель ГСБЭП Бакир Таиров под предлогом необходимости финансирования одной из политической партии вынудил одного из руководителей государственного органа передать ему крупную сумму денежных средств.

Предположительно речь идет о политической партии "Биримдик".


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URL: https://www.vb.kg/395044
Теги:
ГКНБ, задержание, ГСБЭП, взятка, "Биримдик"
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