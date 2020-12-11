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Глава турфирмы рассказал, для чего туристы поливают снег сладким сиропом

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- Светлана Лаптева
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Зимние туры для кыргызстанцев и гостей нашей страны насколько возможны сегодня в Кыргызстане, тем более, если учесть, что весь мир охватила пандемия? Об этом и другом редакции VB.KG рассказал руководитель одного из турагенств Сергей Глуховеров.

По его словам, зимний туризм в Кыргызстане очень привлекателен для иностранцев.

"У нас стереотипное представление о том, что туризм – это лето. Согласитесь, что у всех при слове "тур" всплывают в голове картинки теплого пляжа, водичка для купания, зеленые горы. Но мы с удивлением узнали от наших партнеров-туроператоров, что наш зимний туризм – очень привлекателен для иностранцев! У нас красиво!

Европейцы сказали, что Кыргызстан достоин конкурировать с ведущими странами, где проводятся зимние туры. Это не только лыжи, но и просто культурные туры, когда можно проехать по стране и посетить красивые места, красивые ущелья, замерзшие водопады, незабываемые панорамы, насладиться свежим воздухом, посетить охотника с орлами, зимние этно фестивали, попробовать вкусную кухню, посмотреть на конные игры, фольклорное шоу, войлочное шоу.

Все это можно проводить не только в теплое время года, но и зимой. Два года назад я привез зимой директора огромной тур компании. Они делают туры в 22 страны, и Кыргызстан входит в тройку лидеров. Когда он прокатнулся с нами зимой, то был очень расстроен… Расстроен, что мы раньше не показали этой красоты! Сказал, что уже лет 5 мог бы катать серию групп именно зимой!

Много туристов из теплых стран хотят увидеть именно снег. Это и Израиль, и часть Индии, и Малайзия, и Арабские Эмираты. То, что для нас снег (холод, грязь, мокрые ноги), то для них это WOW! Одна группа даже на Сон-Куле взяла снег, полила его сиропом от мороженного и устроили фотосессию!

Так же зимой приезжают те, кто летом не может на работе брать каникулы. А ведь таких тоже очень много. При этом зимой туры дешевле. Отели и гиды делают скидку, так как поток небольшой.

Плюс все туристы обожают шашлыки и остальную кухню Азии. С мороза это особенно вкусно! Если делать акцент и на хорошие блюда в хороших ресторанах, то туристы будут в восторге! Видели, какие изысканные блюда подают на свадьбах? Очень эффектно!

Если вы живете в Бишкеке, то самые популярные места находятся совсем рядом. Это ущелье Ала-Арча, в 40 км от Бишкека. Здесь вы можете просто по асфальту прогуляться или подняться на панораму вверх по тропинке.

Также рекомендуем Аламединское ущелье, очень красивые ущелья Кегеты и Иссык-Ата. Если у вас есть время уехать на полный день, то одно из красивых мест - это ущелье Чон-Кемин. Туда ехать 180 км. Там можно сделать 3-х часовую конную прогулку, подняться до горного леса, затем спуститься вниз, покушать в семье или в уютном гостевом доме и вернуться в Бишкек. Также можно, по желанию, остаться и переночевать, чтобы провести два дня в горах.

Для путешественников, у которых есть побольше времени, рекомендуем после Чон-Кемина отправиться вдоль северного берега Иссык-Куля, заехать в Рух Ордо, также посмотреть на петроглифы, заехать ненадолго в Григорьевское ущелье и после ночи в Караколе поехать через южный берег в Бишкек, где по пути можно посетить Джети Огуз и полюбоваться красивыми скалами, ущелье Барскаун, каньоном "Сказка" и вернуться в город.

Для любителей экстрима можно поехать с Бишкека в Нарын или в Кочкор, переночевать там и потом потихоньку подняться на перевал "33 попугая" вверх до озера Сон-Куль. Так как дорогу там не чистят, то тут уже как вам повезет. Те, кто добираются до самого верха, не пожалеют об этом, ведь дорога очень красивая и на верху тоже все покрыто снегом.

Мы ездили с друзьями два года назад, ночевали там в машинах в -40°С. Дух захватывало, и зимняя красота просто сводила с ума! Непередаваемые впечатления! Обязательно этой зимой отправимся в зимние туры по Кыргызстану!", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/395045
Теги:
туризм, Кыргызстан
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