В Москве прошел форум в память об Айтматове

"Чингиз Айтматов и молодежь ХХI века"- международный культурно-образовательный форум под таким названием проходил в Москве 8-10 декабря. Он был проведен усилиями двух сторон – российской и кыргызской.

Организаторами форума выступили Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ), Российский химико-технологический университет имени Д. Менделеева, Бишкекский государственным университет имени К. Карасаева и Национальная академия "Манас" и Чингиза Айтматова, посольство КР в РФ.

Форум, инициированный в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, открыли 8 декабря ректор МГЛУ Ирина Краева, проректор по проектной деятельности и молодежной политике Иннара Гусейнова, директор дирекции Базовой организации по языкам и культуре государств СНГ МГЛУ Владимир Конев. В числе тех, кто приветствовал участников, были директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Минобрнауки России Наталья Трухановская, заведующий отделом манасоведения Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова Ташманбет Кененсариев, советник по реализации благотворительных программ Фонда поддержки исламского образования, науки и культуры Алексей Петров, руководитель Центра изучения исламского духовного наследия "Islamika" Института востоковедения РАН Шамиль Кашаф.

В адрес форума также поступил ряд видеоприветствий. С ними выступили сестра писателя, общественный деятель Роза Айтматова, вице-президент Национальной академии "Манас" и Чингиза Айтматова Эльдар Айтматов, заместитель министра образования и науки КР Нурлан Омуров, временный поверенный в делах КР в РФ Айдит Эркин, заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств, народный писатель КР Султан Раев, поэт, переводчик, литературный критик Михаил Синельников (Россия), заслуженный учитель Азербайджана, профессор Бакинского славянского университета Белла Серадж гызы Мусаева и другие.

Открывая форум, ректор МГЛУ Ирина Краева подчеркнула, что Ученый совет МГЛУ и сам этот вуз как Базовая организация по языкам и культуре государств-участников СНГ поддерживают творческие инициативы, "особенно те из них, которые нацелены в будущее и отвечают концепции устойчивого развития в сфере гуманитарного знания". И выразила уверенность, что на форуме "прозвучит ряд конструктивных предложений, связанных с дальнейшим приобщением широкого круга читателей, особенно молодежи, к наследию Чингиза Айтматова, а также последующим изучением его творчества".

Программа форума предусматривала также три круглых стола. Первый из них - "Культура мира и мир культуры в творчестве Чингиза Айтматова" - прошел на базе МГЛУ с участием ученых, писателей, преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов из России, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Украины, Азербайджана, Грузии, доклады прозвучали на русском, кыргызском и английском языках. 9 декабря круглый стол "Чингиз Айтматов и современные вызовы техногенной цивилизации (социально-философский анализ)" состоялся на базе Российского химико-технологического университета имени Д.Менделеева, а 10 декабря дискуссия на тему "Чингиз Айтматов – писатель, гуманист, Гражданин Мира" была организована в Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева.

Кроме того, в МГЛУ в рамках форума прошел творческий конкурс в трех номинациях - "Выразительное чтение художественного произведения Ч. Айтматова", "Буктрейлер"(видеоролики по айтматовским книгам), "Музыкально-литературная композиция" (самодеятельные постановки). Также был подписан договор о сотрудничестве между МГЛУ и Национальной академией "Манас" и Чингиза Айтматова, а ректору МГЛУ Ирине Краевой - присвоено звание почетного академика этой академии.

Московский государственный лингвистический университет уже не раз становился местом проведения международных мероприятий – форумов, конференций, посвященных жизни и творчеству Айтматова, его вкладу в мировую литературу. В этом же вузе уже многие годы действует Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, у истоков создания которого стоял сам писатель.