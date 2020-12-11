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Молодые кыргызстанцы приняли участие в студенческих дебатах СНГ

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- Евгений Денисенко
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В Санкт-Петербурге прошла третья Международная научно-практическая конференция в формате научных дебатов среди студентов вузов из государств - участников Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ. В дебатах выступили, в числе других, и молодые кыргызстанцы.

Конференция состоялась на базе Таврического дворца - штаб-квартиры МПА СНГ, по инициативе Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА. Участие в ней приняли победители студенческой интернет-олимпиады "Избирательные системы стран мира", которая проводилась в государствах СНГ в августе-сентябре 2020 года в рамках мероприятий, посвященных Международному дню демократии.

Всего в этой олимпиаде, как рассказали в МПА, поучаствовал 721 студент из 56 высших учебных заведений Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана. По итогам отборочного этапа было определено 16 победителей, которым и предстояло заявить о себе в ходе дебатов. Последние, с учетом пандемии, прошли в заочной форме. Студенты записали свои ответы на видео каждое выступление оценивалось жюри по пятибалльной шкале от одного до пяти. В основу оценки были положены такие критерии, как аргументированность, логичность и структурированность ответа, выразительность речи, лаконичность и убедительность высказывания.

Навыки молодых исследователей демократических процессов оценивало жюри во главе с сопредседателями - Генеральным секретарем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким и директором Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимиром Шамаховым.

Открывая конференцию, Дмитрий Кобицкий напомнил об истории мероприятия: "С 2018 года конференция проходит в формате научных дебатов, который предоставляет возможность студентам продемонстрировать на площадке Секретариата свои знания, ораторские способности и искусство ведения дискуссии на тему фундаментальных принципов демократического развития, парламентаризма, соблюдения избирательных прав граждан".

А Владимир Шамахов отметил важность научных дебатов как формата обсуждения актуальных тем: "Замечательно, что это именно научные дебаты, и наше будущее окажется лучше, если важным политическим решениям всегда будут предшествовать научные обсуждения, а уже потом - общественные слушания".

В рамках основной части конференции состоялись дебаты на тему "Современные технологии избирательного процесса и мониторинга выборов". Студентам из стран СНГ, разделившимся на две команды -сборную МПА СНГ и сборную студентов вузов Санкт-Петербурга – пришлось ответить на различные непростые вопросы, в том числе: можно ли провести демократические выборы, исключительно используя современные (дистанционные) технологии, будет ли внедрение электронного голосования способствовать участию молодежи в выборах, как изменится значение института международного наблюдения за выборами при внедрении современных цифровых технологий?

Призером дебатов стала сборная МПА СНГ, набравшая 5401 балл, а победителем - сборная студентов вузов Санкт-Петербурга, набравшая 5404 балла.


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URL: https://www.vb.kg/395047
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан
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