У жителя села Алексеевка изъято оружие времен Великой отечественной войны

У жителя села Алексеевка изъято огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В рамках проводимых рейдовых мероприятия под наименованием "Правопорядок" 9 декабря сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Жайылского района у жителя села Алексеевка - К.В. 1965 года рождения - на территории дома было обнаружено и изъято огнестрельное оружие со времен Великой отечественной войны, похожее на "Пистолет-пулемёт Шпагина".

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК .

В настоящее следственной службой назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.