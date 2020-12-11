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У жителя села Алексеевка изъято оружие времен Великой отечественной войны

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- Оксана Гут
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У жителя села Алексеевка изъято огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В рамках проводимых рейдовых мероприятия под наименованием "Правопорядок" 9 декабря сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Жайылского района у жителя села Алексеевка - К.В. 1965 года рождения - на территории дома было обнаружено и изъято огнестрельное оружие со времен Великой отечественной войны, похожее на "Пистолет-пулемёт Шпагина".

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 253 (Незаконный оборот оружия, боеприпасов) УК .

В настоящее следственной службой назначены все необходимые экспертизы.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/395056
Теги:
ГУВД, оружие, уголовная ответственность, Чуйская область, Кыргызстан
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