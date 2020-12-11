В ОБСЕ признали прошедшие выборы в ЖК в целом свободными

ОБСЕ признала прошедшие в октябре выборы в Жогорку Кенеш в целом свободными и конкурентными. Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе круглого стола об особенностях работы информационного сопровождения выборного процесса, роли молодежи в выборах и в предотвращении подкупа голосов сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

- В последнем отчёте ОБСЕ сказано, что выборы в октябре прошли в соответствии с законами, в целом были права и свободы участников процесса. Борьба была конкурентной, - сказала Нуржан Шайлдабекова.

Кроме того,она отметила, что благодаря реформе выборного процесса был достигнут высокий уровень достоверности учёта голосов.

- Однако как стало понятно после октябрьских выборов достоверность не единственная категория. Выборы - сложный и комплексный процесс,- сказала Шайлдабекова.

Она добавила, что ОБСЕ высказали критику по некоторым решениям ЦИК, которые ставили под сомнение их беспристрастность.

- Мы согласны с этой критикой, но ЦИК - коллегиальный орган. По некоторым вопросам, например о снятии с гонки кандидата, не было набрано достаточного числа голосов, - сказала Нуржан Шайлдабекова.

Напомним, результаты выборов в ЖК 4 октября были отменены. Из-за многочисленных сообщений о подкупе избирателей, многие не согласились с их результатами. Митинг 5 октября с требованием отмены итогов голосования, закончился захватом Белого дома и последующей отставкой президента Сооронбая Жээнбекова.