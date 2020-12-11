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Без банка. Почта КР и РФ запустила новую систему денежных переводов

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- Мария Стрельцова
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Почта Кыргызстана совместно с почтой России запустили новый сервис денежных переводов "PosTransfer" между двумя странами. Он позволяет мгновенно совершать почтовые денежные переводы, которые становятся доступны к получению сразу после отправки, сообщает пресс-служба ГРС при правительстве КР.

Получить почтовый перевод можно в любом почтовом отделении, подключенном к услуге. В России услугу предоставляют более чем 30 тыс. почтовых отделений, в Кыргызстане – более чем 400. Лимит перевода составляет 300 тыс. рублей.

"Валюта отправки и выдачи в России - российские рубли, в Кыргызстане - кыргызские сомы. Комиссия за услугу составляет 1,2%, которая взимается с отправителя. Важно, что в России выплату перевода можно заказать на дом", - отметила Алена Бочарова, советник по финансовым технологиям и продуктам Почты России.

Представители почты Кыргызстана подчеркивают, что система "PosTransfer" даст возможность трудовым мигрантам отправлять переводы родственникам, живущим в отдаленных регионах, где отсутствует банковский сектор.

Всего объем международных денежных переводов Почты России в 2019 году составил 16,2 млрд руб.

PosTransfer – единая система электронных денежных переводов под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), которая объединяет 193 страны мира, является международной межправительственной организацией, имеет статус специализированного учреждения ООН и действует с 2016 года.


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URL: https://www.vb.kg/395062
Теги:
банковский сектор, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, деньги, ГРС, Кыргызпочтасы
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