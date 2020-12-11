В Бишкеке отремонтируют еще 9 школ и детсадов на 8,7 млн сомов

В Бишкеке отремонтируют еще 9 школ и детсадов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Пробил час городских инициатив, мы в тесном союзе с горожанами при поддержке депутатов Бишкекского городского Кенеша продолжаем улучшать город. Совсем скоро управление капитального строительства столичной мэрии объявит конкурсные торги на проведение ремонта в столичных школах и детских садах в рамках гражданских инициатив депутатов городского парламента", - отмечают в ведомстве.

Планируется привести в порядок 9 общеобразовательных организаций. В школах №7, №47, №8 и детсадах №72, №185 будут заменены оконные блоки, в школе №13 будут заменены оконные и дверные блоки. В детском садике №53 починят кровлю, а в ДОО №26 отремонтируют деревянные полы.

Общая сумма планируемых конкурсов по гражданским инициативам составляет 8 млн. 719 тысяч 890 сомов.

Тендер будет объявлен сегодня на портале государственных закупок.

К слову о закупках, жители жилмассива "Кара-Жыгач" наверное, помнят, что в сентябре УКС объявлял конкурс на прокладку канализационных сетей в этом микрорайоне, но конкурс не состоялся. По просьбе горожан, муниципалитет планирует повторно объявить конкурс по вышеназванному объекту. Предварительная стоимость работ 3 млн 392 тысячи 100 сомов.