Главы государств ЕАЭС определили перспективы интеграции

Заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 11 декабря в формате видеоконференции. Участие в нем приняли президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Молдовы Игорь Додон, России Владимир Путин, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, исполняющий обязанности президента Кыргызстана Талант Мамытов, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Почётный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Выступивший на заседании Владимир Путин отметил, что, несмотря на непростые условия работы, связанные с распространением пандемии коронавируса, странам ЕАЭС вместе удалось многого добиться, интеграционные процессы в рамках Союза продолжали успешно развиваться. Об этом свидетельствует и солидный пакет решений и договорённостей, подготовленных для утверждения на нынешнем заседании ВЕЭС.

"Убеждён, что их реализация будет способствовать дальнейшему расширению взаимодействия в торговле, в инвестициях, экономике в целом, финансах, в промышленности и энергетике, да и во всех других сферах", - заявил глава РФ.

По его словам, государства "пятёрки" оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом. А принятый в июле совместный план мероприятий, направленный на укрепление систем здравоохранения стран ЕАЭС и предотвращение распространения инфекции, выполняется в полном объёме. Что касается России, то она передала партнёрам по Союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, продолжает поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. Российские специалисты также находятся в постоянном контакте с коллегами из стран ЕАЭС, оказывают консультативную помощь, делятся опытом. А в наиболее пострадавшие районы этих государств выезжали из РФ бригады врачей-эпидемиологов, направлялись мобильные лаборатории.

Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны Союза российской вакцины "Спутник-V", уже прошла регистрацию вторая вакцина – "ЭпиВакКорона", и ещё одна находится на завершающей стадии испытаний. "И мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнёры по "пятёрке" приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины, в организации совместного производства", - сообщил Владимир Путин.

Он констатировал, что пандемия коронавируса оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств ЕАЭС. Наблюдается спад валового внутреннего продукта, объёмов торговли, промышленного производства, всё это сказывается и на уровне занятости и безработицы. Поэтому перед всеми странами Союза наряду с заботой о жизни и здоровье людей в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер. И это побуждает ещё больше сплотиться, ещё более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства.

Главы стран Союза поддержали подготовленный их правительствами проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, предусматривающий завершение формирования в рамках ЕАЭС общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства. Всё это нацелено на то, чтобы стимулировать рост экономик данных государств и в конечном итоге повысить благосостояние и качество жизни их граждан.

Остановившись отдельно на вопросах сотрудничества в сфере цифровизации, президент РФ подчеркнул:

"Мы все в этом году воочию убедились, насколько важное значение с учётом возникших обстоятельств имело использование передовых информационных технологий. Во многом благодаря этому удалось обеспечить нормальное функционирование государственных органов, буквально всех отраслей промышленности, образования, медицины".

Принятая в 2017 году на саммите Высшего Евразийского экономического совета в Сочи цифровая повестка союза последовательно реализуется. Она предусматривает проведение согласованной политики в области развития интернет-экономики, формирование общих правил электронной торговли, единых стандартов обмена информацией и её защиты.

В рамках ЕАЭС уже осуществляются крупные цифровые проекты в сфере транспорта, промышленности, рынка труда. Продвижением цифровых инициатив занимается Евразийский банк развития. По его линии учреждён и специальный фонд, призванный содействовать финансированию новых перспективных проектов в сфере информационной интеграции. Один из таких проектов предложен Россией и подразумевает создание мобильного приложения, позволяющего значительно упростить административные формальности при передвижении между странами Союза.

Электронные технологии помогают и в деле защиты общего рынка и, соответственно, потребителей от контрафактной продукции. Государства ЕАЭС нацелены на ограничение нелегального товарооборота, улучшение конкурентной среды для бизнеса, для предприятий. Используемые в рамках Союза цифровые механизмы маркировки товаров помогают обеспечить контроль за перемещением грузов по территории союза.

В этой связи представляется полезным расширить сферу действия соответствующего соглашения. До конца года будут внедрены цифровые метки для маркировки табачных изделий, некоторых лекарственных препаратов, парфюмерии, обуви, фотооборудования, автомобильных шин. С 1 января 2021 года предусматривается введение маркировки товаров лёгкой промышленности, а затем и отдельных видов молочной продукции.

Развивающаяся в рамках ЕАЭС интеграция вызывает заинтересованное внимание целого ряда зарубежных государств. И на нынешнем заседании Высший Евразийский экономический совет принял решение о предоставлении Республике Узбекистан и Республике Куба статуса наблюдателя. Кроме того, реализуется соглашение о сотрудничестве ЕАЭС с такими крупными экономическими странами, как Китай, Индия, в ближайшее время состоится первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Индией. На заседании ВЕЭС также утверждено решение о запуске аналогичных переговоров с Ираном, поддержана идея заключения преференциальных договорённостей с Индонезией и Монголией.

"Стоит особо отметить, что 10 ноября в ходе прошедшего под российским председательством заседания совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества был подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Евразийской экономической комиссией. Видим в этом ещё один шаг на пути к осуществлению выдвинутой нами идеи создания большого евразийского партнёрства в сфере безопасности, экономического и гуманитарного взаимодействия", - заявил Владимир Путин.

В этом контексте, по его словам, большое значение имеет развитие сотрудничества с другими странами и региональными интеграционными объединениями. В первую очередь речь идёт о сопряжении деятельности ЕАЭС с реализацией китайской инициативы "Один пояс, один путь". Все предпринимаемые шаги призваны сыграть свою положительную роль для формирования на всём пространстве общего евразийского континента по-настоящему благоприятной атмосферы партнёрства и сотрудничества.

В текущем году председательство в Евразийском экономическом союзе осуществляет Республика Беларусь, в 2021 году оно перейдет Республика Казахстан. Пожелав "казахстанским друзьям успехов в будущем году", Владимир Путин также поблагодарил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за идею создания такого объединения и за то, что он "продвигал её на постсоветском пространстве, причём достаточно энергично и эффективно".