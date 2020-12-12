Кыргызстанец попытался вывезти из РФ лошадей по поддельным документам

В Рубцовском районе Алтайского края, в пункте пропуска на российско-казахской границе был остановлен КамАЗ, который перевозил 35 лошадей. При проверке выяснилось, что документы на них, находившиеся у водителя-кыргызстанца, поддельные.

Факт подделки ветеринарных сертификатов, которые были оформлены на бланках для транспортировки… кошек, выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. Сначала они установили, что в сертификатах на живой груз присутствует ряд нарушений. А затем обнаружили, что документы вообще фальшивые.

Как сообщили местные СМИ, стало известно, что гражданин Кыргызстана доставлял лошадей из Московской области в родную республику. Сами бланки выдавались на перевозку домашней кошки из Московской области в Беларусь.

Животных отправили на карантин под контроль государственной ветслужбы края. Нарушителю выписали штраф, а информацию о подделке документов передали в правоохранительные органы.