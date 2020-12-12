Погода
$ 84.43 - 84.82
€ 101.95 - 103.45

Кыргызстанец попытался вывезти из РФ лошадей по поддельным документам

203  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Рубцовском районе Алтайского края, в пункте пропуска на российско-казахской границе был остановлен КамАЗ, который перевозил 35 лошадей. При проверке выяснилось, что документы на них, находившиеся у водителя-кыргызстанца, поддельные.

Факт подделки ветеринарных сертификатов, которые были оформлены на бланках для транспортировки… кошек, выявили сотрудники регионального Управления Россельхознадзора. Сначала они установили, что в сертификатах на живой груз присутствует ряд нарушений. А затем обнаружили, что документы вообще фальшивые.

Как сообщили местные СМИ, стало известно, что гражданин Кыргызстана доставлял лошадей из Московской области в родную республику. Сами бланки выдавались на перевозку домашней кошки из Московской области в Беларусь.

Животных отправили на карантин под контроль государственной ветслужбы края. Нарушителю выписали штраф, а информацию о подделке документов передали в правоохранительные органы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395069
Теги:
ветеринария, граница, контрабанда, нарушения, подделка, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  