Сурабалдиева о целях конкурса "Город, дружественный детям и молодежи"

В условиях пандемии коронавирусной инфекции вопросам образования и здравоохранения детей и молодежи в регионах будет уделено особое внимание. Об этом сказала вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева в ходе заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса "Город, дружественный детям и молодежи".

Она назвала символичным проведение конкурса в Год развития регионов, цифровизации и поддержки детей.

"Конкурс даст возможность не только поднять имеющиеся социальные проблемы в регионах, но также создаст возможность для реализации приоритетных направлений. В том числе реализация Целей устойчивого развития, Конвенции о правах ребенка и других международных обязательств, взятых республикой, а также местных программ и стратегий. Отличие этой инициативы от других программ и стратегий заключается в том, что в процессе принятия местными органами власти решений, касающихся детей и молодежи, в обязательном порядке будет принимать участие молодежь", - сказала Эльвира Сурабалдиева.

Она продолжила, что в соответствии с концепцией региональной политики, в областях будут реализованы программы по образованию, здравоохранению, спорту, защите детей.

"Поэтому проект "Город, дружественный детям и молодежи" можно рассматривать как программу поддержки инициатив детей и молодежи. Индикаторами оценки конкурса будут вопросы участия молодежи в принятии решений на местном уровне, создание условий для развития молодежи, вопросы безопасности, образования, здравоохранения, а также оказания помощи семьям в трудной жизненной ситуации. В условиях пандемии вопросы образования и здравоохранения являются особо важными", - сказала вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

Для справки:

Конкурс инициирован Правительством Кыргызской Республики и проводится Государственным агентством по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве совместно с Национальным институтом стратегических исследований КР (НИСИ), Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и с общественными организациями. В конкурсе принимают участие 18 городов страны.

Призовой фонд конкурса:

1 место – 3 млн сомов;

2 место – 2 млн сомов;

3 место – 1 млн сомов.

А также 10 городам, набравшим высшие баллы по комплексной оценке, присваивается звание "Город, дружественный детям и молодежи".