Талант Мамытов подписал закон о референдуме по определению формы правления

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал закон КР "О назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызской Республики".
Закон принят Жогорку Кенешем 10 декабря 2020 года.
Принятым законом предусматривается назначение референдума на всей территории Кыргызской Республики на воскресенье, 10 января 2021 года.
На референдум выносится вопрос относительно выбора формы правления Кыргызской Республики:
- президентская республика,
- парламентская республика,
- против всех вариантов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.