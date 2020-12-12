Майк Помпео "набивается" в напарники к Жапарову и Ташиеву

Главная сенсация уходящей недели: бывший заместитель главы Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов попал в санкционный список Министерства финансов США.

В Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина представило список замешанных в коррупции граждан в нескольких странах Африки и Азии. На сайте американского ведомства был опубликован "персональный санкционный лист" Матраимова. Эмбарго введено на основании Глобального закона Магнитского, который направлен против лиц, виновных в коррупции и серьезном нарушении прав человека.

"Используя свою прежнюю должность, он заработал сотни миллионов долларов в результате участия в таможенной схеме", - дали заключение в Минфине США.

Матраимов обозначен как иностранное лицо, которое прямо или косвенно замешано в коррупции, включая такие моменты, как присвоение государственного имущества и активов, изъятие частного имущества с целью получения личной выгоды и взяточничество.

А вчера госсекретарь США Майкл Помпео также прокомментировал Матраимова в список Магнитского. Соответствующее сообщение было опубликовано на его официальной странице в Twitter.

"Я обвиняю бывшего кыргызского чиновника Райымбека Матраимова и его супругу в коррупции и приветствую включение в список Магнитского. Только вместе мы можем противостоять коррупции и призвать к ответственности за нарушение прав человека во всем мире", - написал американский чиновник на своей странице.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел довольно резко отреагировало на речь американского посла Дональда Лу виртуальной церемонии вручения журналистам премии "Стремление". Хотя американский дипломат тоже, в общем-то, довольно лестно высказался об успехах в антикоррупционной борьбе, начатой новыми властями КР.

Кыргызский МИД уже отреагировал на это заявление. Ведомство выразило признательность американской стороне за добрую волю и предложение о сотрудничестве по противодействию коррупции и борьбе с криминалитетом.

"Последовательно выполняя достигнутые с американской стороной договоренности, Министерство запросило у Посольства США материалы, которые могли бы поспособствовать справедливому расследованию резонансных дел. При этом рассчитываем, что такое сотрудничество, как и любое другое, должно осуществляться строго в рамках существующих правовых норм и принципов межгосударственных отношений, одним из главных из которых является невмешательство во внутренние дела суверенного государства", - говорится в заявлении МИД.

Твит Майка Помпео подтверждает, что официальный Вашингтон одобряет и поддерживает новую антикоррупционную политику Бишкека. Сегодня, действительно, идет жесткая борьба мафией, которая буквально держала за горло прежнего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Преступные структуры настолько свободно и уверенно ощущали себя в нашей стране, что к октярьским выборам создали собственную партию. По итогам голосования она взяла 40 мандатов в парламенте и если бы не последовавшие революционные события, то сегодня мафиозный клан легализовался бы во власти Кыргызстана.

Вчера в рамках этой борьбы с коррупцией был сделан еще один значительный шаг. В публикации Майка Помпео об этом не упоминается, но это тоже очень важно: задержан бывший председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров. Он, как считает следствие, в преддверии парламентских выборов в октябре собирал с руководителей государственных органов деньги "на финансирование одной из политических партий".

Моральная поддержка Соединенных Штатов в адрес кыргызских властей, затеявших настоящую войну с коррупцией, это очень хорошо. Значит, республика идет в правильном направлении. Однако сегодня Кыргызстан нуждается в большем: пригодился бы обмен опытом, поддержка в части обучения наших антикоррупционеров наиболее эффективным передовым практикам выявления коррупционных проявлений и поиска доказательств подобным фактам.

В любом случае, нынешнее внимание со стороны США к процессам, происходящим в нашей стране, говорит о многом. В частности, это ( может свидетельствовать о том, что отношений между Кыргызстаном и Соединенными Штатами смогут вернуться на доатамбаевские позиции. Ведь сегодня многие понимают, что КР только проиграла от вывода американской транзитной базы из аэропорта "Манас" и от денонсации соглашения о сотрудничестве.