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Прогноз погоды по Кыргызстану на 14-16 декабря

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- Оксана Гут
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Прогноз погоды от Кыргызгидромета по Кыргызстану на 14-16 декабря.

По Чуйской, Таласской областям, г. Бишкек 14-16 декабря без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

По Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областям на 14 декабря в отдельных районах снег.

15 декабря ночью в отдельных районах Ошской области снег, в Джалал-Абадской, Баткенской областях без осадков. 15 декабря днем и 16 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

По Иссык-Кульской области 14-15 декабря и 16 декабря ночью в отдельных районах снег. 16 декабря днем без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по городам Каракол и Чолпон-Ата - 14 декабря без осадков. 15 декабря в городе Чолпон-Ата слабый снег, в городе Каракол без осадков. 16 декабря без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Прогноз погоды по Нарынской области - 14 декабря днем в отдельных районах снег. 15-16 декабря без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 17-18 декабря

17-18 декабря без осадков. Небольшое повышение температуры воздуха.


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URL: https://www.vb.kg/395090
Теги:
Кыргызгидромет, МЧС, погода, Кыргызстан
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