Почему Абдил Сегизбаев стал нервничать?

СИЗО ГКНБ вновь стал заполняться некогда высокопоставленными чиновниками. Теперь наступила очередь и всесильного когда-то экс-первого заместителя председателя ГКНБ - директора АКС ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева. И, судя по всему, этот факт почему-то сильно взволновал кандидата в президента Абдиля Сегизбаева. Иначе стал бы политик, претендующего на главный пост в стране, так откровенно нервничать. Впрочем, обо всем по порядку.

22 килограмма обвинений

12 декабря Дуйшенбек Чоткараев был уведомлен Генеральной прокуратурой о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.320 ч.3 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст.223 ч.2 п.п.1, 2 и 4 (экономическая контрабанда) УК КР.

В этот же день Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ до конца срока следствия.

Как установило следствие, "в 2017 году одним из оперативных подразделений ГКНБ была задержана крупная партия ювелирных изделий из золота весом более 22 килограммов, ввезенных в республику контрабандным путем. После чего руководством ГКНБ было дано незаконное указание о прекращении доследственной проверки по указанному факту и возвращении изъятых ювелирных изделий, в результате чего бюджету республики был причинен ущерб в размере более 6 млн сомов".

"Следствием были получены неопровержимые доказательства непосредственной причастности Дуйшенбека Чоткараева к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдачу изъятых ювелирных изделий", – отметили в ГКНБ и добавили, что причастные к контрабанде поставщики были привлечены к ответственности, дали признательные показания и полностью возместили ущерб, причиненный государству.

Чья бы корова мычала…

Экс-заместителя председателя ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева сотрудники спецслужбы задержали еще 27 ноября. Тут же следам кандидат в президенты Абдил Сегизбаев оперативно дал пресс-конференцию, на которой заявил, что Чоткараев работал заместителем руководителя предвыборного штаба. "Он координировал работу по сбору подписей за мою кандидатуру. Его задержание я расцениваю как политическое давление. Предпринимаются попытки не допустить нас к выборам", - сказал он.

Еще раз напоминаем, Дуйшенбек Чоткараев работал не только в предвыборном штабе, до этого он был заместителем у Абдиля Сегизбаева, когда тот возглавлял ГКНБ с 2016 по 2018 годы. То есть 2 года эти люди тесно работали в одном ведомстве.

И вот в декабре новоиспеченный кандидат в президенты Кыргызстана Абдил Сегизбаев вынужден был снова комментировать уже конкретное предъявление обвинения в адрес своего бывшего зама. На этот раз риторика экс-руководителя уже была близка к истерике.

"Мы прекрасно понимаем, что за этим шагом руководства АКС ГКНБ стоит попытка политического давления для того, чтобы каким-то образом образумить Сегизбаева, направить на "правильный путь", запугать и т.д. Я вам хочу сказать, что ничего из этого не получится, все это дело развалится в ближайшее время. Вновь возрождаются репрессивные методы работы ГКНБ которые применялись с 2005 по 2010 годы, - заявил он.

Получается годы своей деятельности в ГКНБ Сегизбаев не считает периодом репрессий. Думаю, с этим мнением большинство политиков и гражданских активистов при всем желании не смогут согласиться. Достаточно почитать их интервью СМИ, и невольно складывается впечатление, что именно в годы Сегизбаева карательная машина работала на полную мощность. Достаточно вспомнить пример энергетика Эрнеста Карыбекова, которому только за критику в области энергетики впаяли не больше, не меньше самую тяжелую статью "измену родине". Это еще хорошо в Кыргызстане мораторий на смертную казнь, иначе точно бы расстреляли. То же самое касается и других фигурантов этого дела.

В этой связи вопросов к претенденту на президентский пост много, начиная с Белизгейта и заканчивая последним уголовным делом, в котором оказался замешан его заместитель. Кстати, не исключено, что и сам Сегизбаев может быть причастен к этому делу, все-таки 22 килограмма золота дело явно не из простых. Если так и окажется на деле, то становится понятным ход действий бывшего главы ГКНБ. Так сказать, превентивный ход, то есть заранее заявить о политическом давлении. Очень удобный, кстати, и распространенный ход во время выборов среди политиков, замешанных в тех или иных неблаговидных делах.

С другой стороны, выборы очень быстро закончатся, а шансов у Сегизбаева стать главой государства... Впрочем, не будем забегать вперед. Интересно только одно, на что надеется бывший чиновник в будущем? Может по примеру еще одного известного сторонника Атамбаева он также заранее хочет выставить себя жертвой политических преследований, чтобы потом в случае чего попросить политического убежища за рубежом? Хотя не будем гадать и ходить вокруг да около, время, как говорится, все расставит на свои места, как это было не раз.