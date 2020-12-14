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Кто без "Тулпара" - платит больше

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- Сергей Швец
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Мэрия Бишкека раздумывает над тем, чтобы повысить плату за проезд при расчете наличными деньгами. Таким образом, чиновники хотят простимулировать горожан приобретать электронные карты "Тулпар".

По словам представителей муниципалитета, система электронной оплаты начала работать с марта текущего года. Однако полноценно она не функционирует: препятствует привычка бишкекчан расплачиваться наличкой. И, дабы сделать карту более привлекательной, мэрия хочет создать разницу в стоимости проезда между наличным и безналичным расчетами. Для этого в настоящий момент готовится соответствующий нормативный акт.

Помимо прочего, электронная система оплаты позволит сделать перевозки прозрачными, и тогда власти смогут точно подсчитать, какое количество пассажиров перевозится ежедневно и сколько среди них льготников.

К слову, подобное стимулирование применялось в некоторых российских городах и давало неплохой эффект. Поэтому задумка не лишена смысла.

К тому же столичные власти раздумывают над созданием выделенных полос для общественного транспорта на Южной магистрали, от Сухэ–Батора до Байтика Баатыра, и проспекте Чуй, от Ибраимова до 7 Апреля, чтобы его не тормозили пробки. Именно на этих двух артериях имеется достаточная ширина проезжей части.


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URL: https://www.vb.kg/395093
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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