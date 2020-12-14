Неделя начнется с полного Солнечного затмения. Гороскоп с 14 по 20 декабря

Неделя начнется с полного Солнечного затмения, его максимум придется на 22 часа 13 минут бишкекского времени. Солнечное затмение будет проходить в зодиакальном созвездии Стрелец и закроет коридор затмений. День мощной энергетики, которую лучше всего направить на построение планов, а не на действия. Могут возникать сложности в поездках, повышается опасность происшествий и получения травм. Особенно берегите поясницу. Воздержитесь от регистрации компаний, переездов, начала нового дела. Поспешность и непродуманность действий приведут к сложностям. Воздержитесь от крупных покупок и сделок. С 15 декабря Юпитер в соединении с Сатурном, планеты находятся на минимальном расстоянии друг от друга, что является эпохальным событием.

Овен. Поспешность в принятии решений может навредить. Резкие заявления усложнят дружеские и деловые отношения, а невнимательность во время поездок и подготовки к ним окажутся фатальными. Продумав свои действия, вы успешно воплотите планы в жизнь и преуспеете как в делах и учебе, так и в личных отношений. По вашей инициативе состоятся важные деловые встречи и начнутся амурные приключения. Произошедшие изменения повлияют на празднование Нового года, но этот поворот судьбы окажется позитивным.

Телец. Получив напутствие проверенных временем друзей и влиятельных знакомых, вы благополучно решите финансовые вопросы, найдете оригинальное решение накопившихся на работе вопросов, продвинувшись по карьерной лестнице, и пополните казну. Представится случай объясниться в чувствах. Новые знакомства и сенсационные известия способны повлиять на ход мыслей, создав хаос и замешательство. Осторожность во время поездок и зимнего отдыха не повредит.

Близнецы. Завершив работу и получив заслуженное вознаграждение, вы освободитесь для общения, вечеринок и свиданий. Состоятся встречи с давними друзьями, и за разговором с ними вы обсудите сотрудничество, которое сложится в наступающем году. Важная беседа со спутником жизни снимет возникшую напряженность и появятся планы по встрече Нового года. Лишь лихорадочные и непродуманные действия могут опустошить ваш кошелек. Вложив деньги в совместные дела, вы риску-ете многое потерять.

Рак. Не откладывайте на потом признания в чувствах. Сделанный шаг поможет не упустить личное счастье и начать отношения, которые продлятся долгие годы, восстановит гармонию в доме, если узы брака уже созданы. Упустив момент, вы можете попасть в новый виток размолвок. Руководство и деловые партнеры окажутся не готовыми к решению наболевших вопросов, а потому займитесь возникшей работой и пополняйте свой бюджет к предстоящим новогодним праздникам.

Лев. Расправившись с домашними делами и прочими хлопотами, вы настроитесь на новогоднюю волну. Череда встреч, вечеринок и свиданий создаcт позитивное настроение. С легкостью будут заключены соглашения по сотрудничеству на предстоящий год, а признания в любви многое изменят в вашей жизни. Поездки, особенно дальние, могут срываться, а если вы все же направитесь в дорогу, соблюдайте меры безопасности. Повышен риск различных происшествий.

Дева. Кардинальные перемены в домашнем укладе и на работе окажутся поспешными и разрушительными, опустошая бюджет и создавая трудности в отношениях. Прежде чем принимать окончательное решение, восстановите эмоциональное равновесие. Успокоившись, вы сделаете верный выбор и начнете подготовку к Новому году, избавляясь от лишнего в доме, но сохраняя то, что вам пригодится. В предновогодней суете постарайтесь выкроить время для заботы о здоровье и посещения салонов красоты.

Весы. Начните неделю с покупок новогодних подарков и различных покупок для дома, ограничив общение, особенно в соцсетях. Разговоры окажутся пустыми, отнимут время и нервируют вас. Совершив покупки и устроив финансовые дела, вы уже с середины недели закружитесь в водовороте полезных встреч, непродолжительных поездок и общении. Получите много полезных советов, которые помогут делам и учебе, а также приятно проведете время с друзьями, что создаст новогоднее настроение.

Скорпион. Общение с давними друзьями повлияет на ваши планы. Пересмотрев намерения, вы по–иному расставите приоритеты, избежав многих ошибок. Отказавшись от крупных трат и кредитов, вы приумножите свои сбережения благодаря полученной дополнительной работе. Забывая о мерах безопасности во время поездок или работы, вы рискуете своим здоровьем.

Стрелец. Захочется объять необъятное, устремившись в поездки ради многочисленных встреч. Начните неделю размеренно, в меру отдыхая и занимаясь покупками для души. Встречи и поездки, которые окажутся для вас проблемными, отпадут сами собой. Набравшись сил, уже с середины недели участвуйте активно в различных мероприятиях, беритесь за новое дело и не пропускайте возможности блеснуть на вечеринках в компании со своей половинкой. Тратами на развлечения не увлекайтесь и воздержитесь от рискованных вложений.

Козерог. Дружеские советы помогут справиться с тревожностью и принять дальновидное решение. Позаботьтесь о своем здоровье и близких людях. Отложив обсуждение проблемных вопросов в доме, вы сохраните нервы и гармонию в отношениях. Кардинальные перемены в доме могут возродить угасшие споры, а накал эмоций навредит дальнейшим взаимоотношениям с домочадцами. Позвольте себе отдохнуть. В спокойной обстановке ваши мысли придут в порядок.

Водолей. Пока коллеги и друзья определяются с планами и выдают одни предложения за другими, доведите до ума начатую работу, уладьте вопросы с документами и пообщайтесь с руководством, дабы решить вопросы, не требующие отлагательств. Во время поездок и пеших прогулок не спешите. Неосмотрительность опасна для здоровья. Не забывайте и о мерах безопасности, бывая в людных местах.

Рыбы. Неплохо сложатся поездки, а новости, полученные от друзей и деловых партнеров, помогут определиться с планами на корпоративы и Новогоднюю ночь. К многочисленным обещаниям руководства и влиятельных людей стоит отнестись скептически. Уже к концу недели они сами могут отказаться от своих слов. Настоятельные рекомендации коллег и друзей, имеющие отношение к деньгам, окажутся убыточными для вас. Совместные дела и покупки приведут к неоправданно высоким тратам.

Астропрогноз Андрея Рязанцева