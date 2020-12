Определены победители конкурса "Насилию нет оправдания!" (видео)

10 декабря подвели итоги масштабного онлайн исследования по гендерному насилию, которое провели студенты высших учебных заведений при поддержке программы USAID-IDLO "Доверие суду" в партнерстве с Верховным судом Кыргызской Республики и Ассоциацией юридических клиник.

Отметим, что акция проходила с 25 ноября по 10 декабря и была приурочена глобальной кампании "16 дней активизма против гендерного насилия". Семь студенческих команд опросили 917 респондентов и на основе собранной информации разработали социальные видеоролики. 10 декабря команды представили свои работы членам жюри.

В состав жюри вошли заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова, судья Бишкекского городского суда Алмаз Карабеков и судья Первомайского районного суда города Бишкек Айнура Сатарова.

В приветственной речи Нургуль Бакирова отметила, что тема конкурса затрагивает проблему, которая актуальна не только в Кыргызстане, но и во всем мире. "Понятие "гендерное насилие" относится и к женщинам, и к мужчинам. Как показывает практика чаще всего с заявлениями в суды, правоохранительные органы, а также в кризисные центры обращаются в основном женщины и девочки, пострадавшие от психического, сексуального и семейного насилия", - сказала заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики.

Также было разъяснено, что при рассмотрении данной категории дел судами сохраняется конфиденциальность – с соблюдением в тайне любых сведений, касающихся факта насилия в отношении конкретного лица, для обеспечения его безопасности со стороны обвиняемого (подсудимого), в том числе от средств массовой информации и социальных сетей. Если потерпевшие являются несовершеннолетними, то необходимо привлечение органа опеки попечительства и квалифицированных психологов в целях регуляции актуального психологического, психофизического состояния и негативных эмоциональных переживаний.

Лучшими командами были признаны:

первое место – команда "Non Stop" Бекташов Алтынбек Шимаров Азиз Казиходжаева Умида

Гуманитарно-технический колледж при Международном Университета в Центральной Азии;

второе место – команда "You Are Not ALone" Харун Суахунов Назми Асанкожоева Карлыгач Бейманжанова

Гуманитарно-технический колледж при Международном Университета в Центральной Азии;

третье место – команда "WSW" Бишкекский Гуманитарный Университет им. К. Карасаева, Международный университет Кыргызстана Эркин Орозов Имарова Бегимай Эминова Сайёра.