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В Кыргызстане пресечена контрабандная схема, в которой замешаны чиновники

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники Финансовой полиции по городу Ош выявили систематическую контрабанду товаров народного потребления. В схеме участвовали чиновники.

Так, 11 декабря текущего года задержана грузовая автомашина марки "Вольво" груженная товарами народного потребления, и следовавшая из Республики Узбекистан через таможенный пост "Достук" без соответствующих разрешительных документов, и без уплаты таможенных платежей.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), и начато досудебное производство.

В настоящее время ГСБЭП проводятся мероприятия, направленные на установление причастных должностных лиц лоббировавших интересы контрабандистов, а также на возмещение ущерба в бюджет государства.

ГСБЭП при ПКР.


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URL: https://www.vb.kg/395103
Теги:
контрабанда, ГСБЭП, Кыргызстан, чиновник
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