В Кыргызстане пресечена контрабандная схема, в которой замешаны чиновники

Сотрудники Финансовой полиции по городу Ош выявили систематическую контрабанду товаров народного потребления. В схеме участвовали чиновники.

Так, 11 декабря текущего года задержана грузовая автомашина марки "Вольво" груженная товарами народного потребления, и следовавшая из Республики Узбекистан через таможенный пост "Достук" без соответствующих разрешительных документов, и без уплаты таможенных платежей.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), и начато досудебное производство.

В настоящее время ГСБЭП проводятся мероприятия, направленные на установление причастных должностных лиц лоббировавших интересы контрабандистов, а также на возмещение ущерба в бюджет государства.

ГСБЭП при ПКР.