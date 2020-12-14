Экс-глава ГСБЭП Бакир Таиров арестован на время следствия

Экс-председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров арестован на время проведения следствия и будет содержаться в СИЗО ГКНБ. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека 11 декабря.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе районного суда, мера пресечения избрана до 2 февраля.

Напомним, ГКНБ подозревает Таирова в получении крупной суммы денег от высокопоставленного чиновника. По версии следствия, Бакир Таиров вынудил чиновника заплатить под предлогом финансирования избирательной кампании одной из партий.