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Михаил Саакашвили готов помочь Кыргызстану в проведении реформ

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- Екатерина Улитина
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Экс-президент Грузии и бывший высокопоставленный чиновник Украины Михаил Саакашвили готов оказать Кыргызстану экспертную и методологическую помощь в проведении реформ. Об этом в социальных сетях рассказал бизнесмен Жапар Усенов.

Усенов встретился с Саакашвили и поделился своими впечатлениями от встречи.

"Мы беседовали о реформах Грузии и Украины, я рассказал Михаилу о текущем положении дел в Кыргызстане. Нашли много параллелей между нашими странами, например, в вопросах экономики, гражданского общества. Много общего у нас и с точки зрения проблем.

Михаил Николозович и Маргулан Калиевич заверили, что "Офис простых решений и результатов" готов содействовать предоставлением методологической и экспертной помощи для осуществления реформ в Кыргызстане, на случай если у нашей стороны есть желание их внедрять", - написал Усенов.

В заключение он отметил, что теперь слово за государственными органами Кыргызстана, принимать предложенную помощь или нет.


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URL: https://www.vb.kg/395108
Теги:
реформы, Кыргызстан, политика
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