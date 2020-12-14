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Гражданин Таджикистана пытался нелегально вывести из КР 3 тонны ГСМ

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- Виктория Гунгер
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Пограничники Лейлекского пограничного отряда КР пресекли незаконный провоз ГСМ на территорию Таджикистана. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу 12 декабря.

- У окраины села Максат Лейлекского района Баткенской области пограничники задержали автомашину Мерседес-Бенц Спринтер под управлением гражданина Таджикистана Т.М. Он пытался нелегально вне пункта пропуска перевезти из Кыргызстана на территорию Таджикистана 3 тонны ГСМ (дизельное топливо) без разрешительных документов, - заявили в ГПС КР.

Уточняется, что после оформления документов задержанный и ГСМ были переданы сотрудникам соответствующих органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/395112
Теги:
ГСМ, контрабанда, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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