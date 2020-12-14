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Трудовым мигрантам из КР в РФ поможет новый проект

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- Евгений Денисенко
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В России стартует новый региональный проект, направленный на помощь трудовым мигрантам, в том числе из Кыргызстана. Об этом было заявлено на встрече генерального консула КР в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова с директором Бюро Международной организации миграции в Москве Абдусаттором Эсоевым.

МОМ как раз и инициирует упомянутый проект. Он направлен, по сообщению генконсульства, на снижение социально-экономических последствий пандемии коронавируса для трудовых мигрантов в Российской Федерации. И нацелен на усиление защиты таких людей, изучение динамики миграции, решение других взаимосвязанных задач.

В ходе встречи Руслан Бийбосунов и Абдусаттор Эсоев обсудили различные вопросы, связанные с пребыванием трудящихся кыргызстанцев в этом российском регионе, где имеется многочисленная кыргызская диаспора. Речь шла, в том числе, об их трудоустройстве и работе, взаимоотношениях с работодателями, о легализации, регистрации по месту жительства, о доступе к предусмотренным социальным услугам.

Генконсул выразил надежду, что новый проект МОМ поможет решению проблем, возникающих у соотечественников в России, поспособствует их правовой и социальной адаптации.

Следует отметить, что дипломатические учреждения Кыргызстана в России, прежде всего посольство КР в Москве уже не первый год активно взаимодействуют с МОМ. В активе такого сотрудничества – проведение исследований, реализация различных проектов в поддержку мигрантов, проведение среди них информационно-разъяснительной работы, выпуск необходимых справочных материалов.


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URL: https://www.vb.kg/395115
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
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