"Закон о манипулировании информацией противоречит не только Конституции КР"

Этот закон противоречит не только Конституции КР... В соцсетях распространяется заявление медиасообщества относительно возобновления рассмотрения проекта закона КР "О манипулировании информацией".

Сегодня, 14 декабря, скандальный проект закона будет рассмотрен Комитетом ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. Медиасообщество выступает против его рассмотрения по следующим причинам:

"Данный законопроект должен быть рассмотрен 7 созывом ЖК КР, а не просроченным 6-м созывом, который себя абсолютно дискредитировал принятием ряда законов с грубым нарушением всех процедур и игнорированием мнения общества.

Проект закона "О манипулировании информацией" содержит в себе огромное поле для манипулирования. По задумке автора, этот нормативно-правовой акт направлен на то, чтобы в случае нарушений закона уполномоченный госорган мог в досудебном порядке ограничить доступ к информации, имеющей признаки ложной или недостоверной. Другими словами, на территории КР без решения суда будет возможно приостановить работу любого веб-портала. То есть, возможность блокировки сайтов уполномоченным органом, позволит заблокировать всю информацию, которая для власть-имущих будет невыгодной, обличающей их неблаговидные поступки. Этот закон позволит привлекать к ответственности лиц, которые распространяют такую информацию, а также сайты, которые не препятствуют распространению такой информации. При этом уполномоченный орган без суда и следствия будет определять достоверна ли та или иная информация или нет. То есть наказание будет применять выборочно только в отношении тех, кто распространяет невыгодную для власти информацию.

Все это, в преддверии президентских выборов 10 января 2021 года позволит государственным органам (вернее лицам, которые фактически управляют государственными органами) контролировать контент социальных сетей и блокировать и привлекать к ответственности всех тех, кто несет угрозу для их имиджа

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В Кыргызстане существует достаточная правовая база, а также ресурсы правоохранительных органов и органов национальной безопасности для привлечения к ответственности лиц, распространяющих запрещенную законодательством информацию (разжигание межнациональной, религиозной розни, экстремистских материалов и т.д.). Кроме того, крупнейшие социальные сети, такие как Facebook, Instagram и другие имеют свои политики по противодействию распространению вредной информации.

Кыргызская Республика присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах (далее – МПГПП). МПГПП определяет, что ограничение свободы слова является исключением, допустимым только для защиты: прав и репутации других лиц; национальной безопасности; общественного порядка; здоровья населения; моральных ценностей.

Ограничения являются законными, если они отвечают исчерпывающим критериям, так называемому тесту на три критерия (трехчастному тесту) в статье 19 МПГПП:

1) Тест на "…предусмотрено законом…". Ограничения должны быть указаны в законе или другом акте, который имеет юридическую силу. При этом закон должен соответствовать стандартам ясности и точности, чтобы люди могли предвидеть последствия своих действий. Смутно написанные предложения, не ясно написанные области применения закона не отвечают этим стандартам, поэтому они не легитимны. Данный проект закона полон неясных терминов и формулировок, например такие как "владелец страницы в сети интернет" или "утверждение о ложном характере распространяемой информации" и др.

2) Тест на "…законная цель…". Ограничения права на свободу слова и выражения мнения должны иметь законные цели. Список законных целей должен быть исчерпывающим. Например, желание защитить властьимущих от критики не может быть основанием для ограничения свободы слова. Цель ограничения свободы слова должна быть легитимной в плане предназначения и эффекта от такого ограничения. Предоставляя уполномоченному органу право решать является ли информация недостоверной или ложной, данный закон фактически дает право государственным органам преследовать тех, кто их критикует.

3) Тест на "…необходимость…" ограничения. Любое ограничение права на свободу выражения мнения должно быть действительно необходимым, даже если оно соответствует четкому и ясному закону и служит для достижения легитимных целей. Если ограничение не нужно, то зачем вводить его? Меры должны минимально ограничивать право на свободу выражения мнения. Эффект от ограничительной меры должен быть пропорционален, и ущерб, который появляется от ограничения свободы выражения своего мнения, не должен перевесить его пользу. В случае данного законопроекта, ограничения, которые частично защищают чью-то репутацию, но серьезно подрывают ценность права на свободу выражения мнения, являются непропорциональными.

Отсюда можно сделать вывод, что закон "О манипулировании информацией" не только противоречит Конституции КР, ограничивая право на свободу слова, распространения информации, но также и нарушает международные обязательства КР по защите гражданских и политических прав, что непременно негативно скажется на имидже страны в целом", - говорится в заявлении.

Среди подписавшихся:

ОФ "Центр Медиа Развития"

Гладис Темирчиева

"Говори ТВ"

"Институт Медиа Полиси"

"Next TV", главный редактор Кубатбек Айбашов

ОЮЛ "Ассоциация "Смарт Жаран", Эркина Убышева

"Factcheck.kg", "Temirov Live", Болот Темиров

Газета "Новые лица", главный редактор Лейла Саралаева

ОФ "Гражданские инициативы", Динара Ошурахунова

ОО "Журналисты"

"ПолитКлиника", Дильбар Алимова

"Economist.kg"

"Politmer.kg"

Анварбекова Зулайка

Галымбетова Арзыгуль

Авланбек Джумабаев

Жениш Айдаров, независимый журналист

ОФ "Voice of Freedom", председатель правления Мамараимов Абдумомун

Тынымгуль Эшиева

"Салам Медиа", Гульбарчын Амирова

Тамара Валиева

Бекешова Нурпейил

Марат Токоев

Ассоциация "Таза Шайлоо"

Жекеева Эльвира

Базаркулова Бактыгуль

"Окуу Керемет", Касмамытова Жыргал

Турдубаев Толкунбек, независимый журналист

Чолпон Ногойбаева

ОФ "Эгль"

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