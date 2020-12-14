Граждан просят ограничить потребление электроэнергии. Об этом сегодня в ходе-пресс-конференции заявили руководители основных энергетических компаний республики.

Так, первый заместитель председателя правления энергохолдинга Асхат Бердиев сообщил, что за минувшие сутки кыргызстанцы побили рекорд по потреблению электроэнергии, потребив 68 миллионов 800 тысяч киловатт-часов. Предыдущий рекорд потребления был установлен в 2018 году.

- Правительство установило лимиты потребления электроэнергии в декабре. Они уже превышены на 10%. Ограничения мы вводить не собираемся, но на оборудование увеличивается нагрузка и оно работает нестабильно, - сказал Бердиев.

Генеральный директор ОАО "Электрические станции" Жолдошбек Ачикеев добавил, что такой резкий скачок в потреблении говорит о том, что население не готово к отопительному сезону.

- Я обращаюсь к населению: прекратите включать дополнительно электрические отопительные приборы. Используйте для отопления уголь и газ. Сейчас нужно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузки на оборудование, - сказал Жолдошбек Ачикеев.