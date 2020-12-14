Кыргызстанцы лидировали в футбольном турнире в Москве памяти Айтматова

В Москве состоялся ежегодный турнир, посвященный памяти выдающегося писателя современности Чингиза Айтматова. Финальные игры турнира прошли 12 декабря, в день рождения классика кыргызской и мировой литературы.

Эти состязания были организованы усилиями посольства КР в РФ и Координационного Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, по инициативе общественной организации "Талас Биримдиги". Борьба за первенство развернулась между командами, сформированными различными национальными сообществами.

В нынешнем году, как рассказали в Координационном совете, заявки на участие в айтматовском турнире подали 48 команд казахской, калмыцкой, кыргызской, таджикской и узбекской диаспор. На протяжении ноября в крупном крытом Спортивном комплексе "Олимп" проходили в несколько этапов отборочные матчи. Они проводились с соблюдением с соблюдением всех требуемых санитарно- эпидемиологических норм.

Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей.

Победив в финале, первое место заняла команда из города Щелково Московской области, игроки которой представляли Джалал-Абадскую область Кыргызстана. Они завоевали Кубок победителя и также награждены золотыми медалями, грамотами, дипломами, 100 тысячами рублей.

Второе место – у кыргызскойдиаспоральной команды "Манас Сити" (Таласская область), в ее активе - серебряные медали, дипломы и 60 тысяч рублей. На третье место вышла команда "Кой-Таш Билал" (Чуйская область), игроки которой получили бронзовые медали, грамоты, дипломы и 40 тысяч рублей.

Также были вручены памятные призы и дипломы игрокам в номинациях: ветеран турнира, лучший вратарь, защитник, игрок средней линии и нападающий.

На открытии турнира с приветствиями выступили представители посольства КР, аксакалы и активисты кыргызской диаспоры, они же приняли участие в церемонии награждения.