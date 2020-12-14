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О кыргызстанке, родившей в московском метро, позаботились в посольстве КР

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- Евгений Денисенко
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Сотрудники посольства КР в РФ занялись судьбой соотечественницы, у которой роды произошли прямо в метро Москвы. И связались со столичной клинической больницей № 29 имени Н. Баумана, куда госпитализировали женщину вместе с новорожденным.

Напомним, что эта история произошла вечером 9 декабря на станции метро "Электрозаводская". На помощь начавшей рожать возле эскалатора 29-летней приезжей из Кыргызстана У.К. поспешили патрульные сотрудники полиции прапорщик Алексей Орлов и старший сержант Алеся Полякова. Последняя и приняла роды у кыргызстанки.

До приезда врачей стражи порядка обернули новорожденного в теплоизолирующую фольгу, которую передали им окружающие. Приехавшие на вызов врачи отметили, что оказанная полицейскими помощь "была своевременной и квалифицированной". Роженицу и ее ребенка сразу же отвезли в роддом.

При поступлении информации о происшествии посольство КР в РФ направило в упомянутую больницу № 29 своего юриста. Он встретился с лечащим врачом и заместителем главного врача этого учреждения здравоохранения. Врачи подтвердили удовлетворительное состояние матери и ребенка. И заявили: рождение в экстремальных условиях на здоровье малыша не повлияло.

В посольстве также отметили, что родственники У.К. опровергли появившуюся в соцсетях информацию о намерении женщины отказаться от ребенка.


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URL: https://www.vb.kg/395129
Теги:
посольство, родильный дом, Россия, Кыргызстан
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