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В Бишкеке издана необычная книга, посвященная памяти Гейдара Алиева

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- Александр Тузов
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На русском и азербайджанском языках в Бишкеке издан сборник статей и материалов "Великая личность тюркского мира", посвященный памяти лидера Азербайджанской Республики и азербайджанцев всего мира Гейдара Алиева (1923-2003), 12 декабря отмечалось 17 лет со дня его смерти.

Как сообщил VB.KG президент базирующегося в Бишкеке президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов, книга будет издана и на кыргызском языке.

Как и все предыдущие издания книг Фонда поддержки политики тюркоязычных государств на кыргызском, русском и азербайджанском языках, новинка тоже распространяется бесплатно по государственным и муниципальным библиотекам, вузам и школам.

Директор Института истории Национальной аукадемии наук Азербайджана академик Ягуб Махмудов написал к книге предисловие "Гейдар Алиев - азербайджанский гений, стоящий выше понятий времени и пространства". Далее в книге следует обширная статья Махмудова "Ататюрк нашей Отчизны". Академик подчеркивает, что Гейдар Алиев спас народ и отечество от национально-нравственного раскола и краха. Он остановил выполнение ошибочных решений, принятых его предшественниками.

Одним из больших достижений Алиева стало то, что были восстановлены традиционные дружеские отношения с братским Кыргызстаном, Казахстаном, Узбекистаном, и Туркменистаном. Огромную роль сыграло активное участие Гейдара Алиева в 1995 в праздновании 1000-летия эпоса "Манас" в Бишкеке и Таласской области.

Курс своего отца на укрепление дружбы с Кыргызстаном продолжает и его сын, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Только один пример: в феврале 2008-го Ильхам Алиев в Баку вручил народному писателю Кыргызстана Чингизу Айтматову азербайджанский орден "Достлуг" c номером 1. На церемонии награждения Айтматова сопровождал президент базирующегося в Бишкеке президент Фонда поддержки политики тюркоязычных государств Нусрет Мамедов.

А в наши дни дружбу народов двух стран укрепляет уже третье поколение семьи Алиевых. Стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева, его внучки Лейлы Алиевой об Иссык-Куле переведено на 9 языков и опубликовано в новом сборнике.


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URL: https://www.vb.kg/395131
Теги:
Азербайджан, библиотека, вуз, книги, кыргызский язык, русский язык, Таласская область, школа, Бишкек, Кыргызстан, Иссык-Куль, Манас
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