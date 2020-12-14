В московском театре показали "Плаху" Айтматова

В Москве состоялся премьерный показ спектакля "Плаха" по одноименному роману Чингиза Айтматова. Постановку осуществил известный Московский молодежный театр "Яблоко" под руководством народного артиста РФ Вячеслава Спесивцева.

Премьера была приурочена к 92-летию со дня рождения Айтматова. Спектакль шел на двух языках, кыргызском и русском. Одним из тех, кто вышел на столичную российскую сцену вместе с профессиональными актерами, стал их непрофессиональный коллега-кыргызстанец Аалы Мадымаев. Будучи трудовым мигрантом, он в свободное время вместе с единомышленниками-соотечественниками участвует в деятельности самодеятельного кыргызского театра в Москве "Аян" под руководством Айнаш Козубаевой.

Кыргызский уличный театр "Аян" был образован в 2018 году из трудовых мигрантов КР. И, по словам Козубаевой, уже многие месяцы поддерживает тесные связи с театром Спесивцева, который приглашает молодых кыргызстанцев на свои спектакли, привлекает к собственным мастер-классам. А сам Вячеслав Спесивцев неоднократно заявлял, что высоко ценит творчество Чингиза Айтматова, с которым был лично знаком, и охотно сотрудничает с талантливой кыргызской молодежью.

Это – не первая совместная работа представителей "Яблока" и "Аяна". 14 февраля текущего года, в День всех влюбленных, театр Спесивцева инициировал онлайн-спектакль "Ромео и Джульетта", в котором роли двух главных героев шекспировской пьесы исполнили несколько непрофессиональных артистов разных национальностей. Одним из них стал кыргызстанец Фархад Аман уулу из "Аяна". Все участники проекта - уроженцы России, Кыргызстана, Китая, Чехии, Мали, Боснии и Герцоговины, Индии, Сирии – озвучивали свои тексты на родных языках, Фархад – на кыргызском

А в августе ребята из "Аяна" приняли участие в подготовке "Плахи", в ее предварительном показе. Аалы Мадымаев тогда сыграл роль Бостона, Фархат Аман уулу - Базарбая, а Бегимай Зулпукарова - Ингу Федоровну. Спектакль также был показан на двух языках -русском и кыргызском.

Нынешняя постановка "Плахи" была с "восторгом воспринята зрителями", отметили в посольстве КР в РФ. Его сотрудники также побывали на премьере и по завершении постановки выразили благодарность всем участникам, Вячеславу Спесивцеву, Айнаш Козубаевой и Аалы Мадымаеву "за популяризацию культурного наследия Кыргызстана".

"По мнению поклонников творчества народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, его произведения вносят огромный вклад в развитие культурного-гуманитарного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также продвигают нравственные ценности человеческого бытия", - подчеркнули в посольстве.

Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева был образован в 1987 году. Его создатель и художественный руководитель за свою жизнь создал три известных московских театра: студию "Гайдар" в Текстильщиках, Молодёжный театр-студия "На Красной Пресне" и Московский экспериментальный театр. В спектаклях последнего задействованы представители разных возрастных категорий, не только профессиональные актеры, но и студенты театральных вузов России, дети. При театре работают студии, в которых актерскому мастерству, сценическому движению, вокалу, сценической речи, фехтованию, хореографии, акробатике обучают ребятишек и подростков в возрасте от 8-18 лет.